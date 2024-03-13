https://ria.ru/20240313/putin-1932632326.html

Путин рассказал, с кем России проще договориться

Путин рассказал, с кем России проще договориться - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, с кем России проще договориться

С теми, у кого "нос в кокаине", договариваться проще, чем с умными опасными людьми, которые влияют на сознание общества, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:48

2024-03-13T05:48

2024-03-13T05:48

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С теми, у кого "нос в кокаине", договариваться проще, чем с умными опасными людьми, которые влияют на сознание общества, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации. Вот тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря", - сказал президент. По его словам, с людьми, которые руководствуются такими низменными принципами, проще бороться. "У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: "сыт, пьян и нос в табаке". Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян - то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали", - напомнил Путин. "Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас", - пояснил президент. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам для завершения конфликта на Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

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россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий киселев, в мире