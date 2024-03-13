https://ria.ru/20240313/putin-1932632326.html
Путин рассказал, с кем России проще договориться
Путин рассказал, с кем России проще договориться - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, с кем России проще договориться
С теми, у кого "нос в кокаине", договариваться проще, чем с умными опасными людьми, которые влияют на сознание общества, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:48
2024-03-13T05:48
2024-03-13T05:48
россия
украина
москва
владимир путин
дмитрий киселев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С теми, у кого "нос в кокаине", договариваться проще, чем с умными опасными людьми, которые влияют на сознание общества, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации. Вот тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря", - сказал президент. По его словам, с людьми, которые руководствуются такими низменными принципами, проще бороться. "У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: "сыт, пьян и нос в табаке". Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян - то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали", - напомнил Путин. "Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас", - пояснил президент. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам для завершения конфликта на Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С теми, у кого "нос в кокаине", договариваться проще, чем с умными опасными людьми, которые влияют на сознание общества, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации. Вот тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря", - сказал президент.
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
По его словам, с людьми, которые руководствуются такими низменными принципами, проще бороться. "У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: "сыт, пьян и нос в табаке". Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян - то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали", - напомнил Путин.
"Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас", - пояснил президент.
Москва
неоднократно указывала, что готова к переговорам для завершения конфликта на Украине
, однако Киев
на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Киеву нанесли страшное оскорбление