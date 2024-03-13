https://ria.ru/20240313/putin-1932631593.html
Путин заявил, что иностранные войска не поменяют ситуацию на Украине
Путин заявил, что иностранные войска не поменяют ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил, что иностранные войска не поменяют ситуацию на Украине
Присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:42
2024-03-13T05:42
2024-03-13T05:42
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владимир путин
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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украина, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Путин заявил, что иностранные войска не поменяют ситуацию на Украине
Путин: присутствие иностранных войск на Украине не изменит ситуацию на поле боя
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений", - сказал Путин.
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