https://ria.ru/20240313/putin-1932631593.html

Путин заявил, что иностранные войска не поменяют ситуацию на Украине

Путин заявил, что иностранные войска не поменяют ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Путин заявил, что иностранные войска не поменяют ситуацию на Украине

Присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:42

2024-03-13T05:42

2024-03-13T05:42

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

дмитрий киселев

в мире

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

украина

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украина, владимир путин, дмитрий киселев, в мире