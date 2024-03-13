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Путин рассказал, когда возможно применение ядерного оружия - РИА Новости, 13.03.2024
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05:28 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/putin-1932630654.html
Путин рассказал, когда возможно применение ядерного оружия
Путин рассказал, когда возможно применение ядерного оружия - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, когда возможно применение ядерного оружия
Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:28
2024-03-13T05:28
украина
россия
владимир путин
дмитрий киселев
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", - отметил Путин, отвечая на вопрос о готовности применить ядерное оружие в связи с конфликтом на Украине. Ранее глава государства заявил, что ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран.
https://ria.ru/20240313/putin-1932628449.html
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украина, россия, владимир путин, дмитрий киселев, безопасность
Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Безопасность
Путин рассказал, когда возможно применение ядерного оружия

Путин: Россия может применить ЯО при угрозе существованию государства

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", - отметил Путин, отвечая на вопрос о готовности применить ядерное оружие в связи с конфликтом на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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05:03
Ранее глава государства заявил, что ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран.
 
УкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевБезопасность
 
 
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