https://ria.ru/20240313/putin-1932630654.html
Путин рассказал, когда возможно применение ядерного оружия
Путин рассказал, когда возможно применение ядерного оружия - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, когда возможно применение ядерного оружия
Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:28
2024-03-13T05:28
2024-03-13T05:28
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", - отметил Путин, отвечая на вопрос о готовности применить ядерное оружие в связи с конфликтом на Украине. Ранее глава государства заявил, что ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран.
https://ria.ru/20240313/putin-1932628449.html
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украина, россия, владимир путин, дмитрий киселев, безопасность
Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Безопасность
Путин рассказал, когда возможно применение ядерного оружия
Путин: Россия может применить ЯО при угрозе существованию государства