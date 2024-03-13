https://ria.ru/20240313/putin-1932630156.html

Путин заявил об отсутствии необходимости в применении ТЯО в СВО

Путин заявил об отсутствии необходимости в применении ТЯО в СВО - РИА Новости, 13.03.2024

Путин заявил об отсутствии необходимости в применении ТЯО в СВО

Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:18

2024-03-13T05:18

2024-03-13T05:18

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий киселев

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации не было никогда, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда", - сказал он. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: "Нет, а зачем?"

https://ria.ru/20240313/triada-1932629133.html

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владимир путин, дмитрий киселев, россия, безопасность, вооруженные силы рф