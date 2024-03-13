https://ria.ru/20240313/putin-1932629357.html
Путин рассказал о развитии ядерных сил США
Путин рассказал о развитии ядерных сил США - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал о развитии ядерных сил США
США развивают ядерные силы, но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:11
2024-03-13T05:11
2024-03-13T05:11
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США развивают ядерные силы, но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Путин заявил, что ядерные триады есть у России и США, а ядерная триада России современнее. "Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хотят, но что ж так делать. Мы готовы", - сказал президент.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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россия, сша, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Путин рассказал о развитии ядерных сил США
Путин: США развивают ядерные силы, но это не значит готовность развязать войну
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США развивают ядерные силы, но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Путин заявил, что ядерные триады есть у России
и США
, а ядерная триада России современнее.
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
"Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хотят, но что ж так делать. Мы готовы", - сказал президент.