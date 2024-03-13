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Путин заявил о готовности России к ядерной войне - РИА Новости, 13.03.2024
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05:05 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/putin-1932628823.html
Путин заявил о готовности России к ядерной войне
Путин заявил о готовности России к ядерной войне - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил о готовности России к ядерной войне
Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что он не считает, что "все несется так в лоб". РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:05
2024-03-13T05:05
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что он не считает, что "все несется так в лоб". "С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности", - заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли РФ готова к ядерной войне. В США, напомнил Путин, объявили о том, что они не собираются отправлять свои войска на Украину. По мнению президента РФ, в Штатах понимают, что Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию. "Я же сказал, что (президент США Джо) Байден - человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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россия, сша, украина, дмитрий киселев, владимир путин, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности России к ядерной войне

Путин: Россия готова к ядерной войне, но не все несется так в лоб

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что он не считает, что "все несется так в лоб".
"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности", - заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли РФ готова к ядерной войне.
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В США, напомнил Путин, объявили о том, что они не собираются отправлять свои войска на Украину. По мнению президента РФ, в Штатах понимают, что Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию.
"Я же сказал, что (президент США Джо) Байден - человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", - подчеркнул Путин.
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