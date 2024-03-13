https://ria.ru/20240313/putin-1932628823.html

Путин заявил о готовности России к ядерной войне

Путин заявил о готовности России к ядерной войне - РИА Новости, 13.03.2024

Путин заявил о готовности России к ядерной войне

Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что он не считает, что "все несется так в лоб". РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:05

2024-03-13T05:05

2024-03-13T05:05

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что он не считает, что "все несется так в лоб". "С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности", - заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли РФ готова к ядерной войне. В США, напомнил Путин, объявили о том, что они не собираются отправлять свои войска на Украину. По мнению президента РФ, в Штатах понимают, что Россия расценила бы такой шаг, как и ввод американских войск на российскую территорию, как интервенцию. "Я же сказал, что (президент США Джо) Байден - человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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