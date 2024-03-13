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Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине - РИА Новости, 13.03.2024
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05:03 13.03.2024 (обновлено: 05:05 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/putin-1932628449.html
Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине
Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине
Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, Штаты это понимают, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:03
2024-03-13T05:05
россия
сша
украина
владимир путин
дмитрий киселев
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, Штаты это понимают, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", — сказал Путин.
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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине

Путин: если войска США появятся на Украине, отнесемся к ним как к интервентам

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, Штаты это понимают, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", — сказал Путин.
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