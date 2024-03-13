https://ria.ru/20240313/putin-1932628449.html

Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине

Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине

Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, Штаты это понимают, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:03

2024-03-13T05:03

2024-03-13T05:05

россия

сша

украина

владимир путин

дмитрий киселев

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, Штаты это понимают, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", — сказал Путин.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий киселев, в мире