https://ria.ru/20240313/putin-1932628449.html
Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине
Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине
Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, Штаты это понимают, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:03
2024-03-13T05:03
2024-03-13T05:05
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, Штаты это понимают, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", — сказал Путин.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Путин рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине
Путин: если войска США появятся на Украине, отнесемся к ним как к интервентам