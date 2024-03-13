https://ria.ru/20240313/puteshestviya-1932574670.html

Путешественники назвали лучшие города для весенних поездок

Путешественники назвали лучшие города для весенних поездок - РИА Новости, 13.03.2024

Путешественники назвали лучшие города для весенних поездок

Определены самые популярные города для поездок весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:52

2024-03-13T09:52

2024-03-13T10:06

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

санкт-петербург

отдых в россии

калининград

стамбул

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Определены самые популярные города для поездок весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1380 пользователей и выяснили, что более половины из них — 54 процента — весной, с приходом тепла, желают ходить на экскурсии. Многих (41 процент) привлекают гастрономические путешествия, а 39 процентов сказали, что им неважно, как построить весеннюю поездку, главное — отдохнуть. Активный отдых планируют 29 процентов респондентов. Почти четверть — 23 процента — хотят релакса, то есть оздоровительных и спа-процедур. О пользе шопинга сказал каждый пятый опрошенный, а необходимости пляжного отдыха — 12 процентов из них.Самое популярное направление для поездок весной — Сочи, рассказали 28 процентов туристов. Главный аргумент — теплая погода на побережье и приятная атмосфера.Санкт-Петербург назвали 14 процентов респондентов. В это время можно посетить достопримечательности без толп туристов.Замыкает тройку лидеров Калининград, который выбрали 11 процентов опрошенных. Отличная погода и еще небольшое число гостей — важный принцип при выборе этого маршрута. В пятерку самых востребованных российских городов вошли Москва (шесть процентов) и Кисловодск (четыре процента).Лидером зарубежного рейтинга стал Стамбул, который назвали 16 процентов респондентов. Весной там тепло, красиво и малолюдно, рассказали туристы.

https://ria.ru/20240314/detoks-1931484114.html

сочи

санкт-петербург

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стамбул

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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