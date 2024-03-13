https://ria.ru/20240313/puteshestviya-1932574670.html
Путешественники назвали лучшие города для весенних поездок
Путешественники назвали лучшие города для весенних поездок - РИА Новости, 13.03.2024
Путешественники назвали лучшие города для весенних поездок
Определены самые популярные города для поездок весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:52
2024-03-13T09:52
2024-03-13T10:06
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Определены самые популярные города для поездок весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1380 пользователей и выяснили, что более половины из них — 54 процента — весной, с приходом тепла, желают ходить на экскурсии. Многих (41 процент) привлекают гастрономические путешествия, а 39 процентов сказали, что им неважно, как построить весеннюю поездку, главное — отдохнуть. Активный отдых планируют 29 процентов респондентов. Почти четверть — 23 процента — хотят релакса, то есть оздоровительных и спа-процедур. О пользе шопинга сказал каждый пятый опрошенный, а необходимости пляжного отдыха — 12 процентов из них.Самое популярное направление для поездок весной — Сочи, рассказали 28 процентов туристов. Главный аргумент — теплая погода на побережье и приятная атмосфера.Санкт-Петербург назвали 14 процентов респондентов. В это время можно посетить достопримечательности без толп туристов.Замыкает тройку лидеров Калининград, который выбрали 11 процентов опрошенных. Отличная погода и еще небольшое число гостей — важный принцип при выборе этого маршрута. В пятерку самых востребованных российских городов вошли Москва (шесть процентов) и Кисловодск (четыре процента).Лидером зарубежного рейтинга стал Стамбул, который назвали 16 процентов респондентов. Весной там тепло, красиво и малолюдно, рассказали туристы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, санкт-петербург, отдых в россии, калининград, стамбул, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Санкт-Петербург, отдых в России, Калининград, Стамбул, туристы
Путешественники назвали лучшие города для весенних поездок
Туристы назвали Сочи лучшим городом для путешествий весной
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Определены самые популярные города для поездок весной, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1380 пользователей и выяснили, что более половины из них — 54 процента — весной, с приходом тепла, желают ходить на экскурсии. Многих (41 процент) привлекают гастрономические путешествия, а 39 процентов сказали, что им неважно, как построить весеннюю поездку, главное — отдохнуть.
Активный отдых планируют 29 процентов респондентов. Почти четверть — 23 процента — хотят релакса, то есть оздоровительных и спа-процедур. О пользе шопинга сказал каждый пятый опрошенный, а необходимости пляжного отдыха — 12 процентов из них.
Самое популярное направление для поездок весной — Сочи
, рассказали 28 процентов туристов. Главный аргумент — теплая погода на побережье и приятная атмосфера.
Санкт-Петербург
назвали 14 процентов респондентов. В это время можно посетить достопримечательности без толп туристов.
Замыкает тройку лидеров Калининград
, который выбрали 11 процентов опрошенных. Отличная погода и еще небольшое число гостей — важный принцип при выборе этого маршрута. В пятерку самых востребованных российских городов вошли Москва
(шесть процентов) и Кисловодск
(четыре процента).
Лидером зарубежного рейтинга стал Стамбул
, который назвали 16 процентов респондентов. Весной там тепло, красиво и малолюдно, рассказали туристы.
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