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Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 13.03.2024
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении, видео предоставило Минобороны. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:38
2024-03-13T05:38
2024-03-13T05:46
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении, видео предоставило Минобороны. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500
МО: экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении