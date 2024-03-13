https://ria.ru/20240313/punkt-1932631204.html

Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 13.03.2024

Авиация нанесла удар по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении, видео предоставило Минобороны. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:38

2024-03-13T05:38

2024-03-13T05:46

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

безопасность

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении, видео предоставило Минобороны. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность