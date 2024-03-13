https://ria.ru/20240313/protest-1932744936.html
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией - РИА Новости, 13.03.2024
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией
Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек, сообщил РИА Новости очевидец, находящийся на месте. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:57
2024-03-13T14:57
2024-03-13T14:57
евросоюз
украина
польша
в мире
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932743801_0:14:3073:1743_1920x0_80_0_0_27a33a901d8bfeea7fb1a08d3b0d9eda.jpg
ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек, сообщил РИА Новости очевидец, находящийся на месте. "Несколько десятков фермеров поставили кордон на дороге недалеко от пункта пропуска Барвинек и не пропускают грузовые автомобили как на въезд, так и на выезд из Польши", - рассказал собеседник агентства. По его словам, не пропускают через границу только грузовики, зарегистрированные за пределами Европейского союза. "Автомобили с номерами ЕС проезжают свободно, а с номерами Украины, Молдавии и других стран, вынуждены разворачиваться", - сказал очевидец. По его словам, на месте присутствует полиция, которая не препятствует происходящему. Ранее сообщалось, что польские фермеры в воскресенье намерены заблокировать границу с Германией. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240312/granitsa-1932522677.html
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
https://ria.ru/20240311/bordo-1932277035.html
украина
польша
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932743801_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_15f6d8964f57fe8425bc818ff319846c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, украина, польша, в мире, словакия
Евросоюз, Украина, Польша, В мире, Словакия
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП Барвинек на границе со Словакией
ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек, сообщил РИА Новости очевидец, находящийся на месте.
"Несколько десятков фермеров поставили кордон на дороге недалеко от пункта пропуска Барвинек и не пропускают грузовые автомобили как на въезд, так и на выезд из Польши", - рассказал собеседник агентства.
Польские фермеры перекрыли движение фур на границе с Украиной
По его словам, не пропускают через границу только грузовики, зарегистрированные за пределами Европейского союза.
"Автомобили с номерами ЕС
проезжают свободно, а с номерами Украины
, Молдавии
и других стран, вынуждены разворачиваться", - сказал очевидец.
По его словам, на месте присутствует полиция, которая не препятствует происходящему.
Европейские фермеры похоронили "мировой голод" и "путинское повышение цен"
Ранее сообщалось, что польские фермеры в воскресенье намерены заблокировать границу с Германией
.
С начала февраля в Польше
проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия