https://ria.ru/20240313/protest-1932744936.html

Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией

Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией - РИА Новости, 13.03.2024

Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией

Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек, сообщил РИА Новости очевидец, находящийся на месте. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:57

2024-03-13T14:57

2024-03-13T14:57

евросоюз

украина

польша

в мире

словакия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932743801_0:14:3073:1743_1920x0_80_0_0_27a33a901d8bfeea7fb1a08d3b0d9eda.jpg

ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек, сообщил РИА Новости очевидец, находящийся на месте. "Несколько десятков фермеров поставили кордон на дороге недалеко от пункта пропуска Барвинек и не пропускают грузовые автомобили как на въезд, так и на выезд из Польши", - рассказал собеседник агентства. По его словам, не пропускают через границу только грузовики, зарегистрированные за пределами Европейского союза. "Автомобили с номерами ЕС проезжают свободно, а с номерами Украины, Молдавии и других стран, вынуждены разворачиваться", - сказал очевидец. По его словам, на месте присутствует полиция, которая не препятствует происходящему. Ранее сообщалось, что польские фермеры в воскресенье намерены заблокировать границу с Германией. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240312/granitsa-1932522677.html

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240311/bordo-1932277035.html

украина

польша

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, украина, польша, в мире, словакия