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Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией - РИА Новости, 13.03.2024
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14:57 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/protest-1932744936.html
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией - РИА Новости, 13.03.2024
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией
Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек, сообщил РИА Новости очевидец, находящийся на месте. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:57
2024-03-13T14:57
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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек, сообщил РИА Новости очевидец, находящийся на месте. "Несколько десятков фермеров поставили кордон на дороге недалеко от пункта пропуска Барвинек и не пропускают грузовые автомобили как на въезд, так и на выезд из Польши", - рассказал собеседник агентства. По его словам, не пропускают через границу только грузовики, зарегистрированные за пределами Европейского союза. "Автомобили с номерами ЕС проезжают свободно, а с номерами Украины, Молдавии и других стран, вынуждены разворачиваться", - сказал очевидец. По его словам, на месте присутствует полиция, которая не препятствует происходящему. Ранее сообщалось, что польские фермеры в воскресенье намерены заблокировать границу с Германией. С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240312/granitsa-1932522677.html
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
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евросоюз, украина, польша, в мире, словакия
Евросоюз, Украина, Польша, В мире, Словакия
Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе со Словакией

Протестующие польские фермеры заблокировали КПП Барвинек на границе со Словакией

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры блокируют дорогу тракторами во время акции протеста
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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали границу со Словакией в районе пункта пропуска Барвинек, сообщил РИА Новости очевидец, находящийся на месте.
"Несколько десятков фермеров поставили кордон на дороге недалеко от пункта пропуска Барвинек и не пропускают грузовые автомобили как на въезд, так и на выезд из Польши", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, не пропускают через границу только грузовики, зарегистрированные за пределами Европейского союза.
"Автомобили с номерами ЕС проезжают свободно, а с номерами Украины, Молдавии и других стран, вынуждены разворачиваться", - сказал очевидец.
По его словам, на месте присутствует полиция, которая не препятствует происходящему.
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Ранее сообщалось, что польские фермеры в воскресенье намерены заблокировать границу с Германией.
С начала февраля в Польше проходят акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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