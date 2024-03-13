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"ЕвроХим" открыл комплекс по производству удобрений в Бразилии - РИА Новости, 13.03.2024
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17:50 13.03.2024
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"ЕвроХим" открыл комплекс по производству удобрений в Бразилии
"ЕвроХим" открыл комплекс по производству удобрений в Бразилии - РИА Новости, 13.03.2024
"ЕвроХим" открыл комплекс по производству удобрений в Бразилии
Группа ЕвроХим ввела в эксплуатацию современный комплекс по производству удобрений в Бразилии мощностью 1 миллион тонн фосфатных удобрений в год, сообщает... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:50
2024-03-13T17:50
еврохим
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Группа ЕвроХим ввела в эксплуатацию современный комплекс по производству удобрений в Бразилии мощностью 1 миллион тонн фосфатных удобрений в год, сообщает пресс-служба компании.Новое предприятие "ЕвроХима" Serra do Salitre ("Серра ду Салитре") станет одним из крупнейших центров по производству удобрений в Бразилии и Южной Америке. Объем инвестиций составил около 1 миллиарда долларов. "ЕвроХим" давно и успешно работает в Южной Америке, это важнейший для нас растущий рынок, где есть высокий спрос на нашу продукцию", – приводятся в сообщении слова генерального директора "ЕвроХима" Олега Ширяева.Бразилия является одним из основных мировых производителей и экспортеров продовольствия, при этом собственного производства удобрений недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, отметили в пресс-службе.Основные производственные активы "ЕвроХима" расположены в России. В компании работают 32 тысячи человек, из них 27 тысяч в России. Компания за последние годы запустила несколько новых производственных мощностей в РФ – завод по производству аммиака "ЕвроХим-Северо-Запад" в Ленинградской области, Усольский калийный комбинат в Пермском крае, "ВолгаКалий" в Волгоградской области. Компания ведет строительство завода по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области "ЕвроХим – Северо-Запад-2", завода по производству нитрата калия в Ставропольском крае, указывается в сообщении."На уровне правительства Бразилии реализуется долгосрочный план по снижению зависимости от импортных удобрений. И с этой точки зрения запуск комплекса "ЕвроХима" по производству удобрений имеет огромное значение для экономики всего региона. С вводом в эксплуатацию предприятия Serra do Salitre эта зависимость существенно сократится", — прокомментировал РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов.По его словам, учитывая сильные позиции "ЕвроХима" на отечественном рынке, расширение компании за пределы России выглядит вполне логичным."К тому же сильные инженерные компетенции ЕвроХима по запуску химических производств с "нуля" позволили в короткие сроки завершить этот важный для Бразилии проект. Это еще раз говорит о том, что у российских компаний есть опыт и экспертиза, востребованные на международных рынках", — пояснил Хазанов.
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еврохим, бразилия, россия, южная америка, новости компаний - экономика, экономика
ЕвроХим, Бразилия, Россия, Южная Америка, Новости компаний - Экономика, Экономика

"ЕвроХим" открыл комплекс по производству удобрений в Бразилии

© Фото : Пресс-служба "ЕвроХим"Комплекс по производству удобрений "Серра ду Салитре" в Бразилии
Комплекс по производству удобрений Серра ду Салитре в Бразилии - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Пресс-служба "ЕвроХим"
Комплекс по производству удобрений "Серра ду Салитре" в Бразилии
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Группа ЕвроХим ввела в эксплуатацию современный комплекс по производству удобрений в Бразилии мощностью 1 миллион тонн фосфатных удобрений в год, сообщает пресс-служба компании.
Новое предприятие "ЕвроХима" Serra do Salitre ("Серра ду Салитре") станет одним из крупнейших центров по производству удобрений в Бразилии и Южной Америке. Объем инвестиций составил около 1 миллиарда долларов.
«
"ЕвроХим" давно и успешно работает в Южной Америке, это важнейший для нас растущий рынок, где есть высокий спрос на нашу продукцию", – приводятся в сообщении слова генерального директора "ЕвроХима" Олега Ширяева.
Бразилия является одним из основных мировых производителей и экспортеров продовольствия, при этом собственного производства удобрений недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса, отметили в пресс-службе.
Основные производственные активы "ЕвроХима" расположены в России. В компании работают 32 тысячи человек, из них 27 тысяч в России. Компания за последние годы запустила несколько новых производственных мощностей в РФ – завод по производству аммиака "ЕвроХим-Северо-Запад" в Ленинградской области, Усольский калийный комбинат в Пермском крае, "ВолгаКалий" в Волгоградской области. Компания ведет строительство завода по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области "ЕвроХим – Северо-Запад-2", завода по производству нитрата калия в Ставропольском крае, указывается в сообщении.
«
"На уровне правительства Бразилии реализуется долгосрочный план по снижению зависимости от импортных удобрений. И с этой точки зрения запуск комплекса "ЕвроХима" по производству удобрений имеет огромное значение для экономики всего региона. С вводом в эксплуатацию предприятия Serra do Salitre эта зависимость существенно сократится", — прокомментировал РИА Новости промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По его словам, учитывая сильные позиции "ЕвроХима" на отечественном рынке, расширение компании за пределы России выглядит вполне логичным.
"К тому же сильные инженерные компетенции ЕвроХима по запуску химических производств с "нуля" позволили в короткие сроки завершить этот важный для Бразилии проект. Это еще раз говорит о том, что у российских компаний есть опыт и экспертиза, востребованные на международных рынках", — пояснил Хазанов.
Завод по производству азотно-калийных удобрений в Невинномысске - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Монтаж оборудования завершен на новом заводе удобрений в Невинномысске
4 марта, 11:01
 
ЕвроХимБразилияРоссияЮжная АмерикаНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
 
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