https://ria.ru/20240313/prigovor-1932795357.html

СМИ: в Канаде выходцу из России вынесли приговор за кибервымогательство

СМИ: в Канаде выходцу из России вынесли приговор за кибервымогательство - РИА Новости, 13.03.2024

СМИ: в Канаде выходцу из России вынесли приговор за кибервымогательство

Канадский суд приговорил к четырем годам тюрьмы за кибервымогательства выходца из России Михаила Васильева, который также дал согласие на экстрадицию в США, где РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:12

2024-03-13T18:12

2024-03-13T18:12

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ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Канадский суд приговорил к четырем годам тюрьмы за кибервымогательства выходца из России Михаила Васильева, который также дал согласие на экстрадицию в США, где ему грозят новые обвинения, передает местная телекомпания CTVNews. По данным канала, Васильев признал себя причастным к хакерской группе LockBit, которая, как утверждают американские правоохранительные органы, требовала от своих жертв не менее 100 миллионов долларов за разблокирование взломанных компьютерных систем и получила десятки миллионов в качестве выкупа. В Канаде Васильева осудили на основании его признательных показаний за кибервымогательства у компаний в провинциях Саскачеван, Монреаль и Ньюфаундленд. Васильев, которому сейчас 34 года, переехал в Канаду из Москвы более 20 лет назад и занялся хакерством во время коронавирусной пандемии, сообщил телеканал. Пока осужденного готовят к экстрадиции в США, его семья планирует возвращаться в Россию, цитирует CTVNews материалы судебного процесса.

https://ria.ru/20240222/khaker-1928865122.html

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в мире, россия, сша, канада