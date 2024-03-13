https://ria.ru/20240313/pravitelstvo-1932638046.html

Путин похвалил работу правительства Мишустина

Путин похвалил работу правительства Мишустина - РИА Новости, 13.03.2024

Путин похвалил работу правительства Мишустина

Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:22

2024-03-13T07:22

2024-03-13T11:00

политика

михаил мишустин

владимир путин

дмитрий киселев

россия

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила Мишустина, но кабмин работает удовлетворительно. "Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно. Но в целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно", - сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, сохранится ли кабмин в случае его победы. Правительство Мишустина было сформировано в январе 2020 года.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932637744.html

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"Работает вполне удовлетворительно" – Путин о правительстве "Работает вполне удовлетворительно" – Путин о правительстве 2024-03-13T07:22 true PT0M15S

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