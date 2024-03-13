https://ria.ru/20240313/pravitelstvo-1932638046.html
Путин похвалил работу правительства Мишустина
Путин похвалил работу правительства Мишустина - РИА Новости, 13.03.2024
Путин похвалил работу правительства Мишустина
Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:22
2024-03-13T07:22
2024-03-13T11:00
политика
михаил мишустин
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дмитрий киселев
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интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила Мишустина, но кабмин работает удовлетворительно. "Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно. Но в целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно", - сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, сохранится ли кабмин в случае его победы. Правительство Мишустина было сформировано в январе 2020 года.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240313/ekonomika-1932637744.html
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"Работает вполне удовлетворительно" – Путин о правительстве
"Работает вполне удовлетворительно" – Путин о правительстве
2024-03-13T07:22
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политика, михаил мишустин, владимир путин, дмитрий киселев, россия, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Политика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Россия, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин похвалил работу правительства Мишустина
Путин: правительство Мишустина работает вполне удовлетворительно