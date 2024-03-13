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На НПЗ в Рязани потушили открытый огонь
На НПЗ в Рязани потушили открытый огонь - РИА Новости, 13.03.2024
На НПЗ в Рязани потушили открытый огонь
Отрытый огонь на обеих горящих емкостях с сырой нефтью на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:51
2024-03-13T10:51
2024-03-13T10:53
специальная военная операция на украине
происшествия
рязань
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отрытый огонь на обеих горящих емкостях с сырой нефтью на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. В результате происшествия осколочные ранения, в том числе лица, получили три человека."Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. Весь открытый огонь потушен", - сказал собеседник агентства.За сутки это вторая атака украинских дронов на крупный объект российской нефтяной инфраструктуры: во вторник ночью после налета беспилотников вспыхнул огонь на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. К обеду его удалось потушить, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
рязань
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Движение в сторону нефтезавода в Рязани после атаки украинского беспилотника
На нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе.
Корреспондент РИА Новости передает, что движение в сторону завода перекрыто, проехала скорая.
2024-03-13T10:51
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происшествия, рязань
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязань
На НПЗ в Рязани потушили открытый огонь
На НПЗ в Рязани потушили открытый огонь на обоих резервуарах
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отрытый огонь на обеих горящих емкостях с сырой нефтью на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. В результате происшествия осколочные ранения, в том числе лица, получили три человека.
"Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. Весь открытый огонь потушен", - сказал собеседник агентства.
За сутки это вторая атака украинских дронов на крупный объект российской нефтяной инфраструктуры: во вторник ночью после налета беспилотников вспыхнул огонь на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области
. К обеду его удалось потушить, пострадавших нет.
России нужна тотальная милитаризация