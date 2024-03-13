https://ria.ru/20240313/pozhar-1932672271.html

На НПЗ в Рязани потушили открытый огонь

На НПЗ в Рязани потушили открытый огонь - РИА Новости, 13.03.2024

На НПЗ в Рязани потушили открытый огонь

Отрытый огонь на обеих горящих емкостях с сырой нефтью на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:51

2024-03-13T10:51

2024-03-13T10:53

специальная военная операция на украине

происшествия

рязань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_0:345:2958:2009_1920x0_80_0_0_6b6feaf74b17437e54879caac8ef6429.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отрытый огонь на обеих горящих емкостях с сырой нефтью на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани после атаки четырех украинских дронов загорелись две емкости для переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. В результате происшествия осколочные ранения, в том числе лица, получили три человека."Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. Весь открытый огонь потушен", - сказал собеседник агентства.За сутки это вторая атака украинских дронов на крупный объект российской нефтяной инфраструктуры: во вторник ночью после налета беспилотников вспыхнул огонь на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. К обеду его удалось потушить, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Движение в сторону нефтезавода в Рязани после атаки украинского беспилотника На нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе. Корреспондент РИА Новости передает, что движение в сторону завода перекрыто, проехала скорая. 2024-03-13T10:51 true PT0M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань