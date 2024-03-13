https://ria.ru/20240313/postavki-1932830851.html

Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России

Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России - РИА Новости, 13.03.2024

Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России

ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки российским партнерам продукции под этими брендами в обычном режиме, объем... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:16

2024-03-13T22:16

2024-03-13T22:55

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иллинойс

экономика

сша

mondelez international

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки российским партнерам продукции под этими брендами в обычном режиме, объем соответствует показателям 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, ранее заявила агентству, что Mondelez International решил прекратить поставки по предложенным закупочным ценам в магазины сети своей продукции, включая Milka и Alpen Gold. "ООО "Мон'дэлис Русь" продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году", - отметили в пресс-службе. Также там уточнили, что при временном отсутствии той или иной позиции в торговой сети, у покупателя будет возможность купить эту продукцию в других магазинах. При этом ассортимент "Ленты" и цены на прилавках в этой сети являются исключительной прерогативой самой компании "Лента", пояснили в пресс-службе.Mondelez International - один из крупнейших производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании располагается в штате Иллинойс. Представительство в России появилось в 1994 году, среди известных брендов этого производителя - шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.

https://ria.ru/20230525/barni-1874209391.html

https://ria.ru/20240313/danone-1932817437.html

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россия, иллинойс, экономика, сша, mondelez international