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Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России - РИА Новости, 13.03.2024
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22:16 13.03.2024 (обновлено: 22:55 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/postavki-1932830851.html
Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России
Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России - РИА Новости, 13.03.2024
Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России
ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки российским партнерам продукции под этими брендами в обычном режиме, объем... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T22:16
2024-03-13T22:55
россия
иллинойс
экономика
сша
mondelez international
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки российским партнерам продукции под этими брендами в обычном режиме, объем соответствует показателям 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, ранее заявила агентству, что Mondelez International решил прекратить поставки по предложенным закупочным ценам в магазины сети своей продукции, включая Milka и Alpen Gold. "ООО "Мон'дэлис Русь" продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году", - отметили в пресс-службе. Также там уточнили, что при временном отсутствии той или иной позиции в торговой сети, у покупателя будет возможность купить эту продукцию в других магазинах. При этом ассортимент "Ленты" и цены на прилавках в этой сети являются исключительной прерогативой самой компании "Лента", пояснили в пресс-службе.Mondelez International - один из крупнейших производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании располагается в штате Иллинойс. Представительство в России появилось в 1994 году, среди известных брендов этого производителя - шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.
https://ria.ru/20230525/barni-1874209391.html
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россия, иллинойс, экономика, сша, mondelez international
Россия, Иллинойс, Экономика, США, Mondelez International
Производитель Milka и Alpen Gold продолжает поставки партнерам в России

Производитель Milka и Alpen Gold продолжит поставки в РФ в обычном режиме

© Pixabay / EnotovyjБелый, молочный и темный шоколад
Белый, молочный и темный шоколад - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Pixabay / Enotovyj
Белый, молочный и темный шоколад. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ООО "Мон'дэлис Русь" (производитель шоколада Milka и Alpen Gold) продолжает отгрузки российским партнерам продукции под этими брендами в обычном режиме, объем соответствует показателям 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, ранее заявила агентству, что Mondelez International решил прекратить поставки по предложенным закупочным ценам в магазины сети своей продукции, включая Milka и Alpen Gold.
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"ООО "Мон'дэлис Русь" продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме и в объемах, соответствующих прошлому году", - отметили в пресс-службе.
Также там уточнили, что при временном отсутствии той или иной позиции в торговой сети, у покупателя будет возможность купить эту продукцию в других магазинах.
При этом ассортимент "Ленты" и цены на прилавках в этой сети являются исключительной прерогативой самой компании "Лента", пояснили в пресс-службе.
Mondelez International - один из крупнейших производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании располагается в штате Иллинойс. Представительство в России появилось в 1994 году, среди известных брендов этого производителя - шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol.
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РоссияИллинойсЭкономикаСШАMondelez International
 
 
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