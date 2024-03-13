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Варшава направит около 30 миллионов долларов на организацию убежищ - РИА Новости, 13.03.2024
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19:48 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/polsha-1932812731.html
Варшава направит около 30 миллионов долларов на организацию убежищ
Варшава направит около 30 миллионов долларов на организацию убежищ - РИА Новости, 13.03.2024
Варшава направит около 30 миллионов долларов на организацию убежищ
Варшава направит около 30 миллионов долларов на организацию убежищ, сообщил журналистам президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T19:48
2024-03-13T19:48
в мире
варшава
рафал тшасковски
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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Варшава направит около 30 миллионов долларов на организацию убежищ, сообщил журналистам президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский. "Я принял решение разработать специальную программу, которая называется "Варшава защищает" и на ближайшей бюджетной сессии мы предназначим на нее 117 миллионов злотых (около 30 миллионов долларов), чтобы в ближайшие несколько лет совершить наиболее существенные инвестиции, которые позволят нам подготовиться к каждой ситуации", - сказал Тшасковский. "Прежде всего – это организация убежищ, также речь идёт о дополнительных источниках энергии, дополнительных источниках воды, создании запасов", - уточнил он. Ранее Высшая контрольная палата Польши (NIK) провела проверку убежищ, предназначенных на случай войны или иной чрезвычайной ситуации, и пришла к неутешительным выводам, сообщает газета Rzeczpospolita. Контролеры выяснили, что нет достоверных данных даже о количестве убежищ и их вместимости. При чем, данные об этом различаются даже в отчетах министерства внутренних дел и администрации и Главной комендатуры Государственной пожарной службы.
https://ria.ru/20240309/bomboubezhische-1932036988.html
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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в мире, варшава, рафал тшасковски
В мире, Варшава, Рафал Тшасковски
Варшава направит около 30 миллионов долларов на организацию убежищ

Тшасковский: Варшава направит около 30 миллионов долларов на организацию убежищ

© Depositphotos.com / rognarПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Depositphotos.com / rognar
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Варшава направит около 30 миллионов долларов на организацию убежищ, сообщил журналистам президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский.
"Я принял решение разработать специальную программу, которая называется "Варшава защищает" и на ближайшей бюджетной сессии мы предназначим на нее 117 миллионов злотых (около 30 миллионов долларов), чтобы в ближайшие несколько лет совершить наиболее существенные инвестиции, которые позволят нам подготовиться к каждой ситуации", - сказал Тшасковский.
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"Прежде всего – это организация убежищ, также речь идёт о дополнительных источниках энергии, дополнительных источниках воды, создании запасов", - уточнил он.
Ранее Высшая контрольная палата Польши (NIK) провела проверку убежищ, предназначенных на случай войны или иной чрезвычайной ситуации, и пришла к неутешительным выводам, сообщает газета Rzeczpospolita.
Контролеры выяснили, что нет достоверных данных даже о количестве убежищ и их вместимости. При чем, данные об этом различаются даже в отчетах министерства внутренних дел и администрации и Главной комендатуры Государственной пожарной службы.
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