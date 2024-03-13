https://ria.ru/20240313/polsha-1932631896.html

Путин предупредил, чем закончится ввод польских войск на Украину

Путин предупредил, чем закончится ввод польских войск на Украину - РИА Новости, 13.03.2024

Путин предупредил, чем закончится ввод польских войск на Украину

Если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:44

2024-03-13T05:44

2024-03-13T05:44

в мире

украина

польша

владимир путин

дмитрий киселев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну мне так кажется", - сказал Путин. Президент объяснил, что Польша тогда захочет вернуть земли, которые считает историческим своими. "Потому что они захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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в мире, украина, польша, владимир путин, дмитрий киселев