Польша сменит послов более чем в 50 странах
МИД: Польша сменит послов более чем в 50 странах и отзовут 10 кандидатур
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Новые власти Польши завершают миссии более 50 послов в различных странах, говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.
"Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта принял решение о завершении миссии более чем 50 послами и об отзыве более десяти кандидатур, представленных на утверждение (на должности послов - ред.) предыдущим руководством ведомства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Польши "считает, что необходимая замена на должностях представителей Польши за рубежом служит для лучшего профессионального решения сложных задач, стоящих сегодня перед польской внешней политикой".
Также МИД выражает надежду на "согласованное взаимодействие" по этому вопросу со стороны президента.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда напомнил, что ему принадлежит право решающей подписи при назначении или отзыве послов.
"Ни одного польского посла нельзя назначить или отозвать без подписи президента", - заявил он журналистам, подчеркнув, что "фундаментальное значение здесь имеет решение, которое принимает президент Польской республики".
В октябре минувшего года в Польше состоялись парламентские выборы, в результате которых партия "Право и справедливость" потеряла власть. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.