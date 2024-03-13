https://ria.ru/20240313/poland-1932830611.html

Польша сменит послов более чем в 50 странах

Польша сменит послов более чем в 50 странах - РИА Новости, 13.03.2024

Польша сменит послов более чем в 50 странах

Новые власти Польши завершают миссии более 50 послов в различных странах, говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:33

2024-03-13T22:33

2024-03-13T22:33

в мире

польша

радослав сикорский

анджей дуда

право и справедливость

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Новые власти Польши завершают миссии более 50 послов в различных странах, говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства. "Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта принял решение о завершении миссии более чем 50 послами и об отзыве более десяти кандидатур, представленных на утверждение (на должности послов - ред.) предыдущим руководством ведомства", - говорится в сообщении. Отмечается, что правительство Польши "считает, что необходимая замена на должностях представителей Польши за рубежом служит для лучшего профессионального решения сложных задач, стоящих сегодня перед польской внешней политикой". Также МИД выражает надежду на "согласованное взаимодействие" по этому вопросу со стороны президента. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда напомнил, что ему принадлежит право решающей подписи при назначении или отзыве послов. "Ни одного польского посла нельзя назначить или отозвать без подписи президента", - заявил он журналистам, подчеркнув, что "фундаментальное значение здесь имеет решение, которое принимает президент Польской республики". В октябре минувшего года в Польше состоялись парламентские выборы, в результате которых партия "Право и справедливость" потеряла власть. Вместо Матеуша Моравецкого премьер-министром стал Дональд Туск, возглавлявший ранее оппозиционную коалицию.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

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в мире, польша, радослав сикорский, анджей дуда, право и справедливость, матеуш моравецкий