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Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 13.03.2024
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12:59 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/pogoda-1932705845.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 13.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Облачная с прояснениями погода, небольшие осадки, дневная температура порядка плюс 4-6 градусов ожидается в Москве в выходные, погода будет комфортной, сообщила РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:59
2024-03-13T12:59
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие осадки, дневная температура порядка плюс 4-6 градусов ожидается в Москве в выходные, погода будет комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик рассказала, что в выходные погоду в столице будет определять область повешенного атмосферного давления. Она будет облачная с прояснениями. "В субботу у нас без осадков, в воскресенье местами небольшие осадки, в дневное время это будет небольшой дождь. Что касается температурного режима, в Москве в утренние часы около нуля градусов, по региону минус 4 - плюс 1 градус. В дневные часы по региону будет плюс 1-6 градусов, мы ждем, что в Москве будет порядка плюс 4-6 градусов", - пояснила Позднякова. Она уточнила, что в выходные сохранится южный ветер, среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса. "То есть погода будет довольно комфортная, ветра не ожидается. Будет проглядывать солнце, его будет чуть меньше, чем то, что мы наблюдаем сейчас, но, тем не менее, оно все равно будет поднимать наше настроение. Так что погода вполне комфортная и для проведения выборов, и для того, чтобы погулять по улицам и съездить, может быть, на дачу", - добавила специалист.
https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде в выходные

Позднякова: в Москве в выходные ожидаются небольшие осадки и облачная погода

© РИА Новости / Максим БлиновМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшие осадки, дневная температура порядка плюс 4-6 градусов ожидается в Москве в выходные, погода будет комфортной, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик рассказала, что в выходные погоду в столице будет определять область повешенного атмосферного давления. Она будет облачная с прояснениями.
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"В субботу у нас без осадков, в воскресенье местами небольшие осадки, в дневное время это будет небольшой дождь. Что касается температурного режима, в Москве в утренние часы около нуля градусов, по региону минус 4 - плюс 1 градус. В дневные часы по региону будет плюс 1-6 градусов, мы ждем, что в Москве будет порядка плюс 4-6 градусов", - пояснила Позднякова.
Она уточнила, что в выходные сохранится южный ветер, среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 3-4 градуса.
"То есть погода будет довольно комфортная, ветра не ожидается. Будет проглядывать солнце, его будет чуть меньше, чем то, что мы наблюдаем сейчас, но, тем не менее, оно все равно будет поднимать наше настроение. Так что погода вполне комфортная и для проведения выборов, и для того, чтобы погулять по улицам и съездить, может быть, на дачу", - добавила специалист.
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