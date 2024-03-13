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Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет при поддержке ВТБ

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет при поддержке ВТБ - РИА Новости, 13.03.2024

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет при поддержке ВТБ

ВТБ в рамках собственной программы "Спортивная страна" оказал поддержку проведению Чемпионата России по спортивной гимнастике, который стартует в среду в Сочи,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:42

2024-03-13T16:42

2024-03-13T16:42

втб

сочи

спорт

европа

чемпионат россии по спортивной гимнастике

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВТБ в рамках собственной программы "Спортивная страна" оказал поддержку проведению Чемпионата России по спортивной гимнастике, который стартует в среду в Сочи, сообщает пресс-служба банка. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов страны, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. ВТБ выступает генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики России с 2006 года. "Спортивная гимнастика – яркое сочетание силы и красоты. Наши спортсмены всегда занимают лидирующие позиции в эстетических видах спорта. Мы убеждены, что поддержка таких мероприятий и деятельности Федерации спортивной гимнастики позволяет сохранять статус России как лидера в одном из самых эффектных видов спорта", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова.

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сочи

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, сочи, спорт, европа, чемпионат россии по спортивной гимнастике