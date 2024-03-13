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Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет при поддержке ВТБ - РИА Новости, 13.03.2024
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16:42 13.03.2024
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Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет при поддержке ВТБ
Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет при поддержке ВТБ - РИА Новости, 13.03.2024
Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет при поддержке ВТБ
ВТБ в рамках собственной программы "Спортивная страна" оказал поддержку проведению Чемпионата России по спортивной гимнастике, который стартует в среду в Сочи,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:42
2024-03-13T16:42
втб
сочи
спорт
европа
чемпионат россии по спортивной гимнастике
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВТБ в рамках собственной программы "Спортивная страна" оказал поддержку проведению Чемпионата России по спортивной гимнастике, который стартует в среду в Сочи, сообщает пресс-служба банка. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов страны, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. ВТБ выступает генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики России с 2006 года. "Спортивная гимнастика – яркое сочетание силы и красоты. Наши спортсмены всегда занимают лидирующие позиции в эстетических видах спорта. Мы убеждены, что поддержка таких мероприятий и деятельности Федерации спортивной гимнастики позволяет сохранять статус России как лидера в одном из самых эффектных видов спорта", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова.
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втб, сочи, спорт, европа, чемпионат россии по спортивной гимнастике
ВТБ, Сочи, Спорт, Европа, Чемпионат России по спортивной гимнастике

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет при поддержке ВТБ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСпортивная гимнастика
Спортивная гимнастика - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВТБ в рамках собственной программы "Спортивная страна" оказал поддержку проведению Чемпионата России по спортивной гимнастике, который стартует в среду в Сочи, сообщает пресс-служба банка.
В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов страны, среди которых олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.
ВТБ выступает генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики России с 2006 года.
"Спортивная гимнастика – яркое сочетание силы и красоты. Наши спортсмены всегда занимают лидирующие позиции в эстетических видах спорта. Мы убеждены, что поддержка таких мероприятий и деятельности Федерации спортивной гимнастики позволяет сохранять статус России как лидера в одном из самых эффектных видов спорта", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Виктора Лукьянова.
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