https://ria.ru/20240313/pisateli-1932799804.html

Мезенцев заявил о важности роли писателя в период давления Запада на СГ

Мезенцев заявил о важности роли писателя в период давления Запада на СГ - РИА Новости, 13.03.2024

Мезенцев заявил о важности роли писателя в период давления Запада на СГ

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что в условиях давления Запада на обе страны особенно актуальным для РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:36

2024-03-13T18:36

2024-03-13T18:36

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

минск

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 13 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что в условиях давления Запада на обе страны особенно актуальным для общества является общественная роль журналистов и литераторов, их нравственная позиция. "Мы сегодня испытываем давление Запада. Почему? Только потому, что не удалось реализовать модель разлома отношений между Беларусью и Россией, отрыва Беларуси от России, принижения потенциала Российской Федерации. По сути дела, Запад не добился того, чтобы голос России, самостоятельный, прекратил звучать и на международных площадках. Это имеет последствия, мы понимаем какие. Они сложные, но вынужденные для всех нас. Сегодня тоже время выбора. Выбора нравственной позиции миллионов людей. И здесь роль писателя – публицистическая, литературная – огромная", - сказал Мезенцев во время международного симпозиума литераторов в Минске. Госсекретарь призвал поразмышлять, "с чем журналист, писатель идут к людям, как он чувствует мир и насколько он честен, насколько заказ издателя и гонорар являются фактором, влияющим на нравственную позицию и возможный отход от тех взглядов, которые у него были". Он отметил важность анализа того, как две страны и их союзники отвечают на давление Запада не только с официальных трибун, но и сплоченностью общества, желанием людей быть причастными к делам государства. "Сегодня, когда вызовы и угрозы современного мира становятся более жесткими, число людей, готовых задумываться о своей роли как гражданина… становится принципиально больше", - констатировал Мезенцев. В целом Мезенцев отметил, что Постоянный комитет Союзного государства видит в качестве одного из приоритетов своей деятельности поддержку и расширение масштабов гуманитарного сотрудничества между Белоруссией и Россией. В этой связи он напомнил об издательском проекте "Библиотека Союзного государства", в рамках которого уже вышло две книги. Первая книга серии была посвящена ратному подвигу белорусских полков в Отечественной войне 1812 года. Вторая - фактам геноцида в отношении белорусского народа, жителей блокадного Ленинграда и Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. "Понятно, что мы пошли на определенный риск (запуская этот издательский проект - ред.), потому что ежедневно в мире выходят десятки и сотни тысяч книг… Трудно было определиться с той моделью, которую мы хотели представить с расчетом на то, что она будет поддержана и принята в обществе. Мы хотели, чтобы каждая книга становилась явлением общественной жизни, поводом для обсуждения и представляла факты, которые, может быть, не были прежде широко известные аудитории… Мы постарались, чтобы эта книга открыла для читателя новые страницы совместной истории", - сказал госсекретарь. В текущем году, по его словам, запланирован выход еще нескольких книг из этой серии, посвященных общей истории белорусского и российского народов, известным личностям, прославившим славянскую традицию, а также партизанскому движению в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240122/knigi-1922761726.html

https://ria.ru/20240201/uchebniki-1924879453.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев