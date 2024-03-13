https://ria.ru/20240313/peregovory-1932765964.html

В Госдуме рассказали, какой должна быть основа переговоров по Украине

В Госдуме рассказали, какой должна быть основа переговоров по Украине - РИА Новости, 13.03.2024

В Госдуме рассказали, какой должна быть основа переговоров по Украине

Запад задолжал России слишком много, но больше всего - в вопросах нашей стратегической безопасности, поэтому основа переговоров по Украине - это это реальное... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:11

2024-03-13T16:11

2024-03-13T16:11

специальная военная операция на украине

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адальби шхагошев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запад задолжал России слишком много, но больше всего - в вопросах нашей стратегической безопасности, поэтому основа переговоров по Украине - это это реальное решение этого вопроса, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. "СВО была начата исходя из реалий - политических и глобальных, о которых Путин неоднократно заявлял. И завершится она может только так же - переговорами, а не ультиматумами. Запад задолжал нам слишком много, но больше всего ответственности в вопросах нашей стратегической безопасности. Поэтому основа для переговоров - это реальное решение этого вопроса", - сообщил Шхагошев. Также в Госдуме прокомментировали слова Путина о том, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал ядерное оружие инструментом предупреждения от непродуманных авантюр Запада. "Этот принцип российской стратегии Западу давно известен. Но трактовать его там привыкли в том духе, что русские, мол, только пугают ядерным оружием. Это нелепое и опасное искажение нашей позиции. Мы как раз никого не пугаем. Это инструмент предупреждения от непродуманных авантюр. Любой агрессор должен понимать - угроза независимости и существованию нашему государству дает нам легитимное право на использование нашего ядерного оборонительного потенциала. Агрессор должен это знать: шансов на спасение у него не будет! Ядерное возмездие неизбежно!" - сообщил Морозов.

https://ria.ru/20240313/putin-1932632326.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, адальби шхагошев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, госдума рф, безопасность