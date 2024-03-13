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В Госдуме рассказали, какой должна быть основа переговоров по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/peregovory-1932765964.html
В Госдуме рассказали, какой должна быть основа переговоров по Украине
В Госдуме рассказали, какой должна быть основа переговоров по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
В Госдуме рассказали, какой должна быть основа переговоров по Украине
Запад задолжал России слишком много, но больше всего - в вопросах нашей стратегической безопасности, поэтому основа переговоров по Украине - это это реальное... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:11
2024-03-13T16:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
адальби шхагошев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запад задолжал России слишком много, но больше всего - в вопросах нашей стратегической безопасности, поэтому основа переговоров по Украине - это это реальное решение этого вопроса, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. "СВО была начата исходя из реалий - политических и глобальных, о которых Путин неоднократно заявлял. И завершится она может только так же - переговорами, а не ультиматумами. Запад задолжал нам слишком много, но больше всего ответственности в вопросах нашей стратегической безопасности. Поэтому основа для переговоров - это реальное решение этого вопроса", - сообщил Шхагошев. Также в Госдуме прокомментировали слова Путина о том, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал ядерное оружие инструментом предупреждения от непродуманных авантюр Запада. "Этот принцип российской стратегии Западу давно известен. Но трактовать его там привыкли в том духе, что русские, мол, только пугают ядерным оружием. Это нелепое и опасное искажение нашей позиции. Мы как раз никого не пугаем. Это инструмент предупреждения от непродуманных авантюр. Любой агрессор должен понимать - угроза независимости и существованию нашему государству дает нам легитимное право на использование нашего ядерного оборонительного потенциала. Агрессор должен это знать: шансов на спасение у него не будет! Ядерное возмездие неизбежно!" - сообщил Морозов.
https://ria.ru/20240313/putin-1932632326.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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украина, россия, владимир путин, адальби шхагошев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, госдума рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Адальби Шхагошев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Госдума РФ, Безопасность
В Госдуме рассказали, какой должна быть основа переговоров по Украине

Депутат назвал стратегическую безопасность России основой переговоров по Украине

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки России и Украины
Флажки России и Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Запад задолжал России слишком много, но больше всего - в вопросах нашей стратегической безопасности, поэтому основа переговоров по Украине - это это реальное решение этого вопроса, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
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"СВО была начата исходя из реалий - политических и глобальных, о которых Путин неоднократно заявлял. И завершится она может только так же - переговорами, а не ультиматумами. Запад задолжал нам слишком много, но больше всего ответственности в вопросах нашей стратегической безопасности. Поэтому основа для переговоров - это реальное решение этого вопроса", - сообщил Шхагошев.
Также в Госдуме прокомментировали слова Путина о том, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов назвал ядерное оружие инструментом предупреждения от непродуманных авантюр Запада.
"Этот принцип российской стратегии Западу давно известен. Но трактовать его там привыкли в том духе, что русские, мол, только пугают ядерным оружием. Это нелепое и опасное искажение нашей позиции. Мы как раз никого не пугаем. Это инструмент предупреждения от непродуманных авантюр. Любой агрессор должен понимать - угроза независимости и существованию нашему государству дает нам легитимное право на использование нашего ядерного оборонительного потенциала. Агрессор должен это знать: шансов на спасение у него не будет! Ядерное возмездие неизбежно!" - сообщил Морозов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинАдальби ШхагошевИнтервью Владимира Путина Дмитрию КиселевуГосдума РФБезопасность
 
 
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