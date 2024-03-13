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Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/peregovory-1932630941.html
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:35
2024-03-13T05:35
специальная военная операция на украине
россия
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владимир путин
дмитрий киселев
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Путин: Россия готова к переговорам по Украине, основанным на реальности

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - сказал Путин.
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