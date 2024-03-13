https://ria.ru/20240313/peregovory-1932630941.html

Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:35

2024-03-13T05:35

2024-03-13T05:35

специальная военная операция на украине

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, в мире