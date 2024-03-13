https://ria.ru/20240313/peregovory-1932630776.html

Путин рассказал, о чем должны быть переговоры по Украине

Путин рассказал, о чем должны быть переговоры по Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, о чем должны быть переговоры по Украине

Переговоры - это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:32

2024-03-13T05:32

2024-03-13T05:32

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украина

владимир путин

дмитрий киселев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры - это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", - сказал Путин. Президент добавил, что Россия знает различные варианты, о которых идет речь, и знает "морковки, которые собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал. "Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить", - заключил президент.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, в мире