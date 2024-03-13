https://ria.ru/20240313/peregovory-1932630776.html
Путин рассказал, о чем должны быть переговоры по Украине
Путин рассказал, о чем должны быть переговоры по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, о чем должны быть переговоры по Украине
Переговоры - это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T05:32
2024-03-13T05:32
2024-03-13T05:32
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры - это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", - сказал Путин. Президент добавил, что Россия знает различные варианты, о которых идет речь, и знает "морковки, которые собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал. "Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить", - заключил президент.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, В мире
Путин рассказал, о чем должны быть переговоры по Украине
Путин: переговоры должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговоры - это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", - сказал Путин.
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Президент добавил, что Россия
знает различные варианты, о которых идет речь, и знает "морковки, которые собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал.
"Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить", - заключил президент.
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