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Русские скоро начнут. В Киеве заподозрили неладное после потери Patriot
Русские скоро начнут. В Киеве заподозрили неладное после потери Patriot - РИА Новости, 13.03.2024
Русские скоро начнут. В Киеве заподозрили неладное после потери Patriot
Вооруженные силы России уничтожают украинские системы ПВО, в частности ЗРК Patriot, чтобы начать наступление, заявил украинский политолог Вадим Карасев в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:57
2024-03-13T18:57
2024-03-13T18:57
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожают украинские системы ПВО, в частности ЗРК Patriot, чтобы начать наступление, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Они готовят наступление, для этого и нужны все штучные уничтожения Pаtriot, танков и так далее <…>. Это попытка убрать ПВО с линии фронта, чтобы авиация могла работать", — сказал Карасев.Аналитик пояснил, что обычные средства ПВО не могут достать до российских самолетов, сбрасывающих управляемые авиационные бомбы. Именно поэтому, по словам Карасева, Россия нацелилась на американские ЗРК Patriot, которые на это способны.На фоне потерь систем ПВО Украине, считает эксперт, придется оголить некоторые участки фронта перед российским наступлением.В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в Харьковской области.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах заявил об уничтожении в районе Покровска в ДНР системы ПВО, включая две машины американского комплекса Patriot.Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
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в мире, украина, киев, россия, вадим карасев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вадим Карасев
Русские скоро начнут. В Киеве заподозрили неладное после потери Patriot
Карасев: Россия уничтожает Patriot, чтобы начать наступление
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожают украинские системы ПВО, в частности ЗРК Patriot, чтобы начать наступление, заявил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу "Да это так".
"Они готовят наступление, для этого и нужны все штучные уничтожения Pаtriot, танков и так далее <…>. Это попытка убрать ПВО с линии фронта, чтобы авиация могла работать", — сказал Карасев.
Российские военнослужащие уничтожили комплекс Patriot в Харьковской области
Аналитик пояснил, что обычные средства ПВО не могут достать до российских самолетов, сбрасывающих управляемые авиационные бомбы. Именно поэтому, по словам Карасева, Россия нацелилась на американские ЗРК Patriot, которые на это способны.
На фоне потерь систем ПВО Украине
, считает эксперт, придется оголить некоторые участки фронта перед российским наступлением.
В среду Министерство обороны России сообщило, что российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в Харьковской области
.
В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах заявил об уничтожении в районе Покровска
в ДНР системы ПВО, включая две машины американского комплекса Patriot.
Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
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