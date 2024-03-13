Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области поразили ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 13.03.2024 (обновлено: 15:46 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/patriot-1932729883.html
В Харьковской области поразили ЗРК Patriot
В Харьковской области поразили ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.03.2024
В Харьковской области поразили ЗРК Patriot
Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:26
2024-03-13T15:46
харьковская область
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
покровск
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", — говорится в публикации.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.Ситуация на фронтахВооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области, рассказали в министерстве. Противник потерял:Кроме того, бойцы отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Терны в ДНР на Купянском направлении.Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли удары по противнику возле населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", — указано в сводке.Центральная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отбила 12 контратак штурмовых групп ВСУ в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей.Восточная группировка войск заняла более выгодные позиции на Южнодонецком направлении и отразила контратаку ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Киев потерял:На Херсонском направлении потери противника составили: до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, САУ "Акация" и "Гвоздика".Кроме того, ВС России сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины возле Новопавловки в ДНР, а также 136 беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" и три управляемые авиационные бомбы Hammer.
https://ria.ru/20240310/patriot-1932098321.html
https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
харьковская область
россия
покровск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, покровск, донецкая народная республика
Харьковская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Покровск, Донецкая Народная Республика
В Харьковской области поразили ЗРК Patriot

Минобороны: ВС РФ поразили ЗРК Patriot в Харьковской области

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", — говорится в публикации.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
10 марта, 05:04
В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.
Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
Зенитный ракетный комплекс Patriot
"Обойдемся без США". Что решили два десятка стран Европы
12 марта, 08:00

Ситуация на фронтах

Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области, рассказали в министерстве. Противник потерял:
  • до 250 военнослужащих;
  • семь танков;
  • семь БМП Bradley;
  • два бронетранспортера и четыре автомобиля;
  • гаубицы М777 и Д-30, два орудия Д-20;
  • самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Нона".
Кроме того, бойцы отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Терны в ДНР на Купянском направлении.
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Украина снова победила Россию в интернете
12 марта, 18:55
Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли удары по противнику возле населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", — указано в сводке.
Центральная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отбила 12 контратак штурмовых групп ВСУ в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Сделали крайним. У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского
12 марта, 08:00
Восточная группировка войск заняла более выгодные позиции на Южнодонецком направлении и отразила контратаку ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Киев потерял:
  • до 150 военнослужащих;
  • два бронетранспортера;
  • два пикапа.
На Херсонском направлении потери противника составили: до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, САУ "Акация" и "Гвоздика".
Кроме того, ВС России сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины возле Новопавловки в ДНР, а также 136 беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" и три управляемые авиационные бомбы Hammer.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
12 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПокровскДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала