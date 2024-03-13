https://ria.ru/20240313/patriot-1932729883.html

В Харьковской области поразили ЗРК Patriot

В Харьковской области поразили ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.03.2024

В Харьковской области поразили ЗРК Patriot

Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:26

2024-03-13T14:26

2024-03-13T15:46

харьковская область

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

покровск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", — говорится в публикации.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.Ситуация на фронтахВооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области, рассказали в министерстве. Противник потерял:Кроме того, бойцы отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Терны в ДНР на Купянском направлении.Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли удары по противнику возле населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", — указано в сводке.Центральная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отбила 12 контратак штурмовых групп ВСУ в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей.Восточная группировка войск заняла более выгодные позиции на Южнодонецком направлении и отразила контратаку ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Киев потерял:На Херсонском направлении потери противника составили: до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, САУ "Акация" и "Гвоздика".Кроме того, ВС России сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины возле Новопавловки в ДНР, а также 136 беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" и три управляемые авиационные бомбы Hammer.

https://ria.ru/20240310/patriot-1932098321.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

харьковская область

россия

покровск

донецкая народная республика

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, покровск, донецкая народная республика