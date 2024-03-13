https://ria.ru/20240313/patriot-1932729883.html
В Харьковской области поразили ЗРК Patriot
В Харьковской области поразили ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.03.2024
В Харьковской области поразили ЗРК Patriot
Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:26
2024-03-13T14:26
2024-03-13T15:46
харьковская область
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вооруженные силы украины
покровск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах", — говорится в публикации.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.Ситуация на фронтахВооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области, рассказали в министерстве. Противник потерял:Кроме того, бойцы отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Терны в ДНР на Купянском направлении.Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли удары по противнику возле населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", — указано в сводке.Центральная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отбила 12 контратак штурмовых групп ВСУ в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей.Восточная группировка войск заняла более выгодные позиции на Южнодонецком направлении и отразила контратаку ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Киев потерял:На Херсонском направлении потери противника составили: до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, САУ "Акация" и "Гвоздика".Кроме того, ВС России сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины возле Новопавловки в ДНР, а также 136 беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" и три управляемые авиационные бомбы Hammer.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, покровск, донецкая народная республика
Харьковская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Покровск, Донецкая Народная Республика
В Харьковской области поразили ЗРК Patriot
Минобороны: ВС РФ поразили ЗРК Patriot в Харьковской области
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Российские военные поразили ЗРК Patriot в Харьковской области, сообщило Минобороны в сводке
о ходе спецоперации.
"Нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике ВСУ
в 129 районах", — говорится в публикации.
В США раскрыли судьбу экипажа уничтоженного ЗРК Patriot
В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что в районе Покровска в ДНР
ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.
Российские военные поразили еще один ЗРК Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
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Вооруженные силы России сорвали попытку ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области
, рассказали в министерстве. Противник потерял:
- до 250 военнослужащих;
- семь танков;
- семь БМП Bradley;
- два бронетранспортера и четыре автомобиля;
- гаубицы М777 и Д-30, два орудия Д-20;
- самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Нона".
Кроме того, бойцы отразили украинскую контратаку в районе населенного пункта Терны в ДНР на Купянском направлении.
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Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, а также нанесли удары по противнику возле населенных пунктов Красное, Клещеевка
, Андреевка и Курдюмовка в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", — указано в сводке.
Центральная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отбила 12 контратак штурмовых групп ВСУ в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое. Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей.
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Восточная группировка войск заняла более выгодные позиции на Южнодонецком направлении и отразила контратаку ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. Киев
потерял:
- до 150 военнослужащих;
- два бронетранспортера;
- два пикапа.
На Херсонском направлении потери противника составили: до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777, САУ "Акация" и "Гвоздика".
Кроме того, ВС России сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины
возле Новопавловки в ДНР, а также 136 беспилотников, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, шесть реактивных снарядов РСЗО "Град" и три управляемые авиационные бомбы Hammer.
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