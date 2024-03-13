https://ria.ru/20240313/patriot-1932618283.html

"Самое совершенное". Удар России по ВСУ вызвал шок в США

"Самое совершенное". Удар России по ВСУ вызвал шок в США - РИА Новости, 13.03.2024

"Самое совершенное". Удар России по ВСУ вызвал шок в США

Россия нанесла серьезный удар по ПВО ВСУ, уничтожив американский ЗРК Patriot в районе Покровска, написал обозреватель американского журнала National Interest... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T00:55

2024-03-13T00:55

2024-03-13T00:55

специальная военная операция на украине

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покровск

петер сучиу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия нанесла серьезный удар по ПВО ВСУ, уничтожив американский ЗРК Patriot в районе Покровска, написал обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу."Украинские воздушные силы оказались слишком рассредоточены, пытаясь защищать города, войска и конвои. В результате этой потери их ресурсы придется рассредоточить еще больше", — отметил журналист.По словам Сучиу, американские ЗРК были одним из самых совершенных видов оружия, которые Киев получил от США. Каждый из них превратился в ключевой элемент противовоздушной обороны Украины, добавил он."Потеря Patriot <...> подчеркивает интенсивность нынешних боев и говорит о стратегических последствиях для украинской ПВО", — заключил обозреватель.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.

https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html

https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html

россия

украина

сша

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в мире, россия, украина, сша, покровск, петер сучиу, вооруженные силы украины