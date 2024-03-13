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"Самое совершенное". Удар России по ВСУ вызвал шок в США
"Самое совершенное". Удар России по ВСУ вызвал шок в США - РИА Новости, 13.03.2024
"Самое совершенное". Удар России по ВСУ вызвал шок в США
Россия нанесла серьезный удар по ПВО ВСУ, уничтожив американский ЗРК Patriot в районе Покровска, написал обозреватель американского журнала National Interest... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T00:55
2024-03-13T00:55
2024-03-13T00:55
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия нанесла серьезный удар по ПВО ВСУ, уничтожив американский ЗРК Patriot в районе Покровска, написал обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу."Украинские воздушные силы оказались слишком рассредоточены, пытаясь защищать города, войска и конвои. В результате этой потери их ресурсы придется рассредоточить еще больше", — отметил журналист.По словам Сучиу, американские ЗРК были одним из самых совершенных видов оружия, которые Киев получил от США. Каждый из них превратился в ключевой элемент противовоздушной обороны Украины, добавил он."Потеря Patriot <...> подчеркивает интенсивность нынешних боев и говорит о стратегических последствиях для украинской ПВО", — заключил обозреватель.В конце прошлой недели источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты "Искандер-М" уничтожены системы ПВО, среди них были две машины американского комплекса Patriot.
https://ria.ru/20240312/patriot-1932401327.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Покровск, Петер Сучиу, Вооруженные силы Украины
"Самое совершенное". Удар России по ВСУ вызвал шок в США
NI: потеря ЗРК Patirot стала серьезным ударом по ПВО Украины