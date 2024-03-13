https://ria.ru/20240313/partiya-1932824651.html

Молдавская партия заявила, что налаживает связи с Россией по запросу народа

Молдавская партия заявила, что налаживает связи с Россией по запросу народа - РИА Новости, 13.03.2024

Молдавская партия заявила, что налаживает связи с Россией по запросу народа

Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" налаживает связи с Россией и российскими официальными лицами, поскольку этого хочет молдавский избиратель, заявила РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:34

2024-03-13T21:34

2024-03-13T21:38

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возрождение

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Возрождение" налаживает связи с Россией и российскими официальными лицами, поскольку этого хочет молдавский избиратель, заявила в среду и.о. председателя политформирования Наталья Параска. Ранее в среду премьер-министр Молдавии Дорин Речан не исключил, что молдавские политики, побывавшие с визитом в России, могут быть привлечены к ответственности "за действия против государства". По словам премьера, власти Молдавии за последние два года уже продемонстрировали, что у них есть рычаги для обеспечения общественного порядка в стране. "Партия "Возрождение" налаживает связи с Россией и российскими официальными лицами, потому что этого хочет наш избиратель. И мы будем и далее ориентироваться на мнение нашего избирателя и на национальные интересы Молдовы, а не на сомнительные оценки Дорина Речана... Не менее половины граждан нашей страны воспринимают Россию как дружеское государство – это показывают все проводимые опросы", - написала Параска в своем Telegram-канале, отметив, что у республики с Российской Федерацией есть дипломатические отношения, активные экономические и социальные связи. Она уверена, что если бы у правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и премьера Речана была абсолютная власть, то вся оппозиция давно оказалась бы за решеткой или за границей. "Но, к счастью, пока еще в Молдове есть определенные механизмы, которые не позволяют ПДС топтать закон", - подчеркнула Параска. Накануне делегацию партии "Возрождение", возвращавшуюся из Сочи со Всемирного фестиваля молодежи, более восьми часов удерживали на молдавской границе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, причин тщательного досмотра и задержки никто им не объяснил. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, россия, молдавия, дорин речан, сочи, возрождение, всемирный фестиваль молодежи — 2024