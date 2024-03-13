https://ria.ru/20240313/ozimye-1932735180.html

Около 97% озимых в Ростовской области в хорошем состоянии

Около 97% озимых в Ростовской области в хорошем состоянии - РИА Новости, 13.03.2024

Около 97% озимых в Ростовской области в хорошем состоянии

Около 97 процентов озимых культур в Ростовской области находятся в хорошем состоянии, сообщил журналистам замгубернатора области - министр сельского хозяйства и РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:39

2024-03-13T14:39

2024-03-13T14:40

ростовская область

сельхозпродукция

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар - РИА Новости. Около 97 процентов озимых культур в Ростовской области находятся в хорошем состоянии, сообщил журналистам замгубернатора области - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. В 2023 году Ростовская область заняла первое место в России по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур с показателем более 16 миллионов тонн. "В текущем сезоне задел сделан очень хороший - порядка 3 миллионов гектаров посеяно озимых, из которых на сегодня 97 процентов находятся в хорошем состоянии", - сказал Рачаловский. Он отметил, что перезимовка прошла успешно, и на сегодняшний день аграрии уже провели подкормку на 60 процентах площадей. При этом работы ведутся с опережением графиков. Также, по словам министра, в регионе уже начались весенние полевые работы. "В южных районах уже идет сев. На сегодня порядка 100 тысяч гектаров уже посеяно ранних зерновых культур. А сеять яровые культуры мы будем порядка на 2 миллионах гектаров, из них 770 тысяч - это зерновые", - сказал Рачаловский. Он отметил, что продукция, производимая в Ростовской области, востребована и за рубежом. Так, в 2023 году экспорт продукции агропромышленного комплекса превысил 30 миллионов тонн и составил более 9 миллиардов долларов. "Первые два месяца текущего года говорят о том, что мы темпы не снижаем: у нас сегодня отправлено порядка 4 миллионов тонн, экспорт нарастает", - уточнил Рачаловский.

https://ria.ru/20240311/dobro-1932280301.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сельхозпродукция