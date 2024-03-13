https://ria.ru/20240313/otchet-1932654500.html

Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ

Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ - РИА Новости, 13.03.2024

Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ

Отчет США о "подрывной работе" российских СМИ — угроза журналистам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:40

2024-03-13T09:40

2024-03-13T09:44

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отчет США о "подрывной работе" российских СМИ — угроза журналистам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. В ранее опубликованном отчете американского Южного командования говорилось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе. "Понятно, к чему она (глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон) клонит. Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам", - сказала Захарова. "Это, на секундочку, представитель силового ведомства США, который, на мой взгляд, не имеет вообще права заявлять такие вещи, либо она должна это делать с учетом этики и профессиональной нюансировки", — добавила дипломат. В феврале в американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что позиция РФ в инфопространстве Латинской Америки является одной из наиболее мощных в регионе, представляя угрозу для интересов США за счет присутствия на множестве интернет-платформ российских СМИ, включая Sputnik и RT. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В марте прошлого года глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

https://ria.ru/20240221/sputnik-1928722412.html

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латинская америка, мария захарова, сша, в мире