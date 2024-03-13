Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ
Захарова назвала отчет США о работе российских СМИ угрозой журналистам
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отчет США о "подрывной работе" российских СМИ — угроза журналистам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
В ранее опубликованном отчете американского Южного командования говорилось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе.
"Понятно, к чему она (глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон) клонит. Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам", - сказала Захарова.
"Это, на секундочку, представитель силового ведомства США, который, на мой взгляд, не имеет вообще права заявлять такие вещи, либо она должна это делать с учетом этики и профессиональной нюансировки", — добавила дипломат.
В феврале в американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что позиция РФ в инфопространстве Латинской Америки является одной из наиболее мощных в регионе, представляя угрозу для интересов США за счет присутствия на множестве интернет-платформ российских СМИ, включая Sputnik и RT.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В марте прошлого года глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.