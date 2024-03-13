Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 13.03.2024 (обновлено: 09:44 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/otchet-1932654500.html
Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ
Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ
Отчет США о "подрывной работе" российских СМИ — угроза журналистам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:40
2024-03-13T09:44
латинская америка
мария захарова
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отчет США о "подрывной работе" российских СМИ — угроза журналистам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. В ранее опубликованном отчете американского Южного командования говорилось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе. "Понятно, к чему она (глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон) клонит. Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам", - сказала Захарова. "Это, на секундочку, представитель силового ведомства США, который, на мой взгляд, не имеет вообще права заявлять такие вещи, либо она должна это делать с учетом этики и профессиональной нюансировки", — добавила дипломат. В феврале в американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что позиция РФ в инфопространстве Латинской Америки является одной из наиболее мощных в регионе, представляя угрозу для интересов США за счет присутствия на множестве интернет-платформ российских СМИ, включая Sputnik и RT. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В марте прошлого года глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
https://ria.ru/20240221/sputnik-1928722412.html
латинская америка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латинская америка, мария захарова, сша, в мире
Латинская Америка, Мария Захарова, США, В мире
Захарова прокомментировала отчет США о работе российских СМИ

Захарова назвала отчет США о работе российских СМИ угрозой журналистам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отчет США о "подрывной работе" российских СМИ — угроза журналистам РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
В ранее опубликованном отчете американского Южного командования говорилось, что США рассматривают работу российских медиа в Латинской Америке, включая Sputnik Mundo и телеканал RT, как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе.
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Как остаться без нормальных государства и СМИ
25 февраля, 08:00
"Понятно, к чему она (глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон) клонит. Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам", - сказала Захарова.
"Это, на секундочку, представитель силового ведомства США, который, на мой взгляд, не имеет вообще права заявлять такие вещи, либо она должна это делать с учетом этики и профессиональной нюансировки", — добавила дипломат.
В феврале в американском аналитическом центре Atlantic Council заявили, что позиция РФ в инфопространстве Латинской Америки является одной из наиболее мощных в регионе, представляя угрозу для интересов США за счет присутствия на множестве интернет-платформ российских СМИ, включая Sputnik и RT.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. В марте прошлого года глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ, указав на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к США.
Стенд студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В Германии обеспокоились популярностью RT и Sputnik в арабском обществе
21 февраля, 13:57
 
Латинская АмерикаМария ЗахароваСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала