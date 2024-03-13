https://ria.ru/20240313/osvobozhdenie-1932619817.html

В РВИО рассказали об освобождении Херсона от гитлеровцев

В РВИО рассказали об освобождении Херсона от гитлеровцев - РИА Новости, 13.03.2024

В РВИО рассказали об освобождении Херсона от гитлеровцев

Херсон удалось освободить от гитлеровцев за неделю, поскольку противник не верил в способность Красной армии наступать в распутицу и не ожидал, что советские... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T01:11

2024-03-13T01:11

2024-03-13T01:11

херсон

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Херсон удалось освободить от гитлеровцев за неделю, поскольку противник не верил в способность Красной армии наступать в распутицу и не ожидал, что советские войска смогут добиться в критических точках фронта четырехкратного превосходства в живой силе и технике, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 13 марта 1944 года, Красная армия в рамках Березнеговато-Снигиревской операции освободила Херсон, находившийся в нацистской оккупации с 1941 года. Контроль над городом позволил подразделениям 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского развить наступление вдоль побережья, освободить Николаев и Одессу, впоследствии выйдя на Балканы (Ясско-Кишиневская операция). "Немцы имели достаточно сильную оборону по линии рек Днепр и Ингулец. Весной 1944 года началась распутица, и нацисты не ожидали, что в период, когда все дороги покрылись грязью, Красная армия решит наступать. Враг рассчитывал отсидеться в обороне, но наше командование сделало ставку на внезапность, воспользовавшись освобожденным от немцев плацдармом в районе Никополя, чтобы выйти оттуда в тыл группировки врага, которая обороняла Херсон", - сказал Мягков. Историк напомнил, что 3-му Украинскому фронту противостояла группа армий "А" численностью до 500 тысяч человек под командованием фельдмаршала Клейста, в состав которой входили 33 дивизии, в том числе одна танковая и одна моторизованная. Однако такая внушительная группировка не смогла обеспечить длительную оборону, поскольку на важнейших участках прорыва Красной армии удалось создать четырехкратное превосходство в артиллерии, пехоте, танках и авиации. "Наступление началось 6 марта – довольно быстро немецкая оборона рухнула, поскольку немцы не ожидали такого сосредоточения наших войск. Это стало возможным, благодаря грамотно налаженной работе служб тыла: работали саперы, расчищали дороги, подвозили снаряды. Огромную роль сыграло командование, ставка, сам 3-й Украинский фронт – войска перебрасывались тайно", – подчеркнул научный директор РВИО. "Херсонская молодая гвардия" Историк отметил, что в самом Херсоне действовал жесткий оккупационный режим – нацисты убивали мирных граждан, подпольщиков, устраивали геноцид советского населения, в том числе евреев. Город был выбран местом содержания советских военнопленных, которые находились в заточении практически под открытым небом: "Они вынуждены были находиться на улице в дождь, грязь, слякоть, в сутки им полагалось всего 100 граммов хлеба и похлебка из отрубей, размоченная холодной водой". Несмотря на режим оккупации и репрессии, в городе эффективно действовало подполье, состоявшее преимущественно из несовершеннолетних молодых людей, чья подрывная работа против нацистов сравнима с действовавшей в Краснодоне легендарной Молодой гвардией. "Молодые ребята, которым было всего 15-17 лет, в Херсоне так же подрывали немецкую технику, сливали бензин из машин врага, вывешивали красные флаги на 1 мая. Раньше их подвиг не был достаточно изучен, но сегодня появляется термин "херсонская Молодая гвардия". К сожалению, нацистам удалось вычислить и уничтожить почти всех героев-подпольщиков в городе", - рассказал Мягков. Бегство нацистов Когда оборона Херсона была прорвана, немцы дрогнули и бежали, бросая все на своем пути. В ходе операции Вермахт потерял до 50 тысяч человек, из них 13 тысяч – военнопленными. "Так много немецких солдат Красной армии удалось взять в плен, потому что наша атака стала для фашистов шоком. Чтобы избежать окружения у Херсона, гитлеровцы начали спешный отход за реку Южный Буг", - пояснили в РВИО. Перед отступлением немцы заминировали практически весь город, в связи с чем перед советской 28-й армией стояла задача освободить Херсон максимально быстро, чтобы гитлеровцы не успели подорвать здания, промышленные строения, судоверфь, портовую инфраструктуру. В передовых рядах этой армии на херсонском направлении действовали две дивизии, 295-я стрелковая и 49-я гвардейская стрелковая, которой командовал Василий Маргелов – будущий создатель советских Воздушно-десантных войск. 12 марта Красная армия вошла на окраины Херсона, взяла под контроль железную дорогу, завязались бои уже в центре города. "Немцы почувствовали неладное, побросали технику и, не успев подорвать большинство зданий, бежали из города. Днем 13 марта большая часть Херсона была освобождена – противника добивали на западной окраине, Москва салютовала 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий", - рассказал Мягков. История повторяется Проводя параллели между освобождением Херсона от гитлеровцев с нынешней специальной военной операции, историк выразил мнение, что для освобождения своих новых территорий от ВСУ российской армии также может потребоваться пойти на нестандартные маневры. "И сегодня ВСУ готовят оборонительные рубежи, а в Новороссии начинается распутица. Да, сейчас у нас нет плацдарма в Днепропетровской области, но для достижения целей специальной военной операции театром военных действий может стать любая часть бывшей УССР, а не только четыре новых, или же, как мы говорим в РВИО, исторических наших регионов. Данные решения являются вопросом военной целесообразности и принимаются уже на уровне верховного главнокомандующего", - подчеркнул Мягков.

https://ria.ru/20231225/rvio-1917839033.html

https://ria.ru/20240127/arkhivy-1923786998.html

https://ria.ru/20240208/fsb-1926048766.html

https://ria.ru/20231218/arkhivy-1916374526.html

https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

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херсон, российское военно-историческое общество (рвио), россия, общество