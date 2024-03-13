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Российская ядерная триада удерживает США от новой войны, считает эксперт
Российская ядерная триада удерживает США от новой войны, считает эксперт - РИА Новости, 13.03.2024
Российская ядерная триада удерживает США от новой войны, считает эксперт
Развитие и текущее состояние российской ядерной триады гарантирует ответный удар возмездия по США при любых сценариях, и это страхует мир от прямого конфликта... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:14
2024-03-13T14:14
2024-03-13T14:14
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Развитие и текущее состояние российской ядерной триады гарантирует ответный удар возмездия по США при любых сценариях, и это страхует мир от прямого конфликта двух сверхдержав, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву сказал, что ядерная триада России является более современной, нежели у других стран, и что развитие США своих ядерных сил не означает, что Штаты готовы завтра развязать войну. "Российская ядерная триада сегодня находится в немедленной готовности к реагированию - как в сценарии ответно-встречного, так и ответного удара, что является естественным ограничителем для США и страхует мир от развязывания третьей мировой войны", - сказал Коротченко. Аналитик подчеркнул, что российские носители и ядерные боезаряды готовы к немедленному применению по предназначению, полётные задания введены в соответствующие комплексы, подразумеваются различные сценарии и варианты действий. Собеседник агентства также напомнил, что "ядерный чемоданчик" позволяет президенту РФ в любой точке земного шара, будь то во время зарубежных визитов или передвижений по стране – в воздухе, железнодорожным или автотранспортом, - получить необходимую информацию от системы предупреждения о ракетном нападении и санкционировать нужный вариант ответного ядерного удара. Коротченко отметил, что США в рамках своей концепции мгновенного глобального удара пытаются достичь определенного преимущества, которое позволило бы первым ударом "ослепить и обезоружить Россию". Однако полномасштабный ядерный конфликт в современных реалиях означает гарантированное взаимное уничтожение, и у Вашингтона сегодня нет возможностей изменить баланс сил в свою сторону. "Важно отметить, что у России есть потенциал ответного удара – это, прежде всего, мобильные ракетные комплексы типа "Тополь-М" и РС-24 "Ярс", а также стратегические подлодки класса "Борей" с ракетами "Булава". При любых сценариях, которые просчитывают США, они получат ответный удар, который поставит финальную точку в существовании американской цивилизации", - подытожил Коротченко.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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сша, россия, игорь коротченко, владимир путин, в мире, интервью владимира путина дмитрию киселеву
США, Россия, Игорь Коротченко, Владимир Путин, В мире, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Российская ядерная триада удерживает США от новой войны, считает эксперт
Коротченко: российская ядерная триада удерживает США от новой мировой войны
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Развитие и текущее состояние российской ядерной триады гарантирует ответный удар возмездия по США при любых сценариях, и это страхует мир от прямого конфликта двух сверхдержав, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин
в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
сказал, что ядерная триада России является более современной, нежели у других стран, и что развитие США своих ядерных сил не означает, что Штаты готовы завтра развязать войну.
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"Российская ядерная триада сегодня находится в немедленной готовности к реагированию - как в сценарии ответно-встречного, так и ответного удара, что является естественным ограничителем для США и страхует мир от развязывания третьей мировой войны", - сказал Коротченко.
Аналитик подчеркнул, что российские носители и ядерные боезаряды готовы к немедленному применению по предназначению, полётные задания введены в соответствующие комплексы, подразумеваются различные сценарии и варианты действий.
Собеседник агентства также напомнил, что "ядерный чемоданчик" позволяет президенту РФ в любой точке земного шара, будь то во время зарубежных визитов или передвижений по стране – в воздухе, железнодорожным или автотранспортом, - получить необходимую информацию от системы предупреждения о ракетном нападении и санкционировать нужный вариант ответного ядерного удара.
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Коротченко отметил, что США в рамках своей концепции мгновенного глобального удара пытаются достичь определенного преимущества, которое позволило бы первым ударом "ослепить и обезоружить Россию". Однако полномасштабный ядерный конфликт в современных реалиях означает гарантированное взаимное уничтожение, и у Вашингтона сегодня нет возможностей изменить баланс сил в свою сторону.
"Важно отметить, что у России есть потенциал ответного удара – это, прежде всего, мобильные ракетные комплексы типа "Тополь-М" и РС-24 "Ярс", а также стратегические подлодки класса "Борей" с ракетами "Булава". При любых сценариях, которые просчитывают США, они получат ответный удар, который поставит финальную точку в существовании американской цивилизации", - подытожил Коротченко.
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