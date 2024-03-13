Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 13.03.2024 (обновлено: 19:28 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932680091.html
МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024
МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах возможного применения Россией... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:21
2024-03-13T19:28
в мире
китай
россия
владимир путин
интервью владимира путина дмитрию киселеву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах возможного применения Россией своего ядерного оружия, заявил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности, сейчас все должны содействовать деэскалации. Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, все это прописано в соответствующей Стратегии. "Я не знаком с соответствующими заявлениями российской стороны, но хотел бы отметить, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип", - сказал Ван Вэньбинь. Он также отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы "все государства, обладающие ядерным оружием, придерживались концепции общей безопасности, поддерживали глобальный стратегический баланс и стабильность". "В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html
https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932326664.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, владимир путин, интервью владимира путина дмитрию киселеву
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

Ван Вэньбинь оценил слова Путина о применении ядерного оружия

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах возможного применения Россией своего ядерного оружия, заявил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности, сейчас все должны содействовать деэскалации.
Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, все это прописано в соответствующей Стратегии.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
Вчера, 08:35
"Я не знаком с соответствующими заявлениями российской стороны, но хотел бы отметить, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип", - сказал Ван Вэньбинь.
Он также отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы "все государства, обладающие ядерным оружием, придерживались концепции общей безопасности, поддерживали глобальный стратегический баланс и стабильность".
"В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации", - сказал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В МИД России ответили на идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми
11 марта, 16:33
 
В миреКитайРоссияВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала