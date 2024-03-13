https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932680091.html

МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024

МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах возможного применения Россией... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:21

2024-03-13T11:21

2024-03-13T19:28

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владимир путин

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах возможного применения Россией своего ядерного оружия, заявил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности, сейчас все должны содействовать деэскалации. Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, все это прописано в соответствующей Стратегии. "Я не знаком с соответствующими заявлениями российской стороны, но хотел бы отметить, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип", - сказал Ван Вэньбинь. Он также отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы "все государства, обладающие ядерным оружием, придерживались концепции общей безопасности, поддерживали глобальный стратегический баланс и стабильность". "В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html

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в мире, китай, россия, владимир путин, интервью владимира путина дмитрию киселеву