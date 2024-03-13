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МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 13.03.2024
МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах возможного применения Россией... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:21
2024-03-13T11:21
2024-03-13T19:28
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ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах возможного применения Россией своего ядерного оружия, заявил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности, сейчас все должны содействовать деэскалации. Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, все это прописано в соответствующей Стратегии. "Я не знаком с соответствующими заявлениями российской стороны, но хотел бы отметить, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип", - сказал Ван Вэньбинь. Он также отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы "все государства, обладающие ядерным оружием, придерживались концепции общей безопасности, поддерживали глобальный стратегический баланс и стабильность". "В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации", - сказал дипломат.
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в мире, китай, россия, владимир путин, интервью владимира путина дмитрию киселеву
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
МИД Китая отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
Ван Вэньбинь оценил слова Путина о применении ядерного оружия
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя на брифинге в среду слова президента РФ Владимира Путина о принципах возможного применения Россией своего ядерного оружия, заявил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности, сейчас все должны содействовать деэскалации.
Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, все это прописано в соответствующей Стратегии.
Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
"Я не знаком с соответствующими заявлениями российской стороны, но хотел бы отметить, что в январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип", - сказал Ван Вэньбинь.
Он также отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы "все государства, обладающие ядерным оружием, придерживались концепции общей безопасности, поддерживали глобальный стратегический баланс и стабильность".
"В нынешней ситуации все стороны должны предпринять реальные действия для совместного содействия деэскалации", - сказал дипломат.
В МИД России ответили на идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми