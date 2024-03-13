https://ria.ru/20240313/opasnost-1932746836.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:03
2024-03-13T15:03
2024-03-13T15:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927539544_145:147:3266:1902_1920x0_80_0_0_7d4c3f0530a91488edf9c87200cd7cb1.jpg
БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Сигнал об опасности объявляется уже третий раз за среду."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении мэрии.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927539544_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_45e4b847ff1a4c6168ead6d1894276ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность