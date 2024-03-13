https://ria.ru/20240313/opasnost-1932713533.html

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024

В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegram-канале о ракетной опасности в Курске и Курском районе и призвал жителей укрыться в безопасном... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:25

2024-03-13T13:25

2024-03-13T13:28

специальная военная операция на украине

курский район

курск

роман старовойт

курская область

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegram-канале о ракетной опасности в Курске и Курском районе и призвал жителей укрыться в безопасном месте.Ранее губернатор Роман Старовойт сообщал о ракетной опасности в приграничном Глушковском районе Курской области."Курск и Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курский район

курск

курская область

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курский район, курск, роман старовойт, курская область, безопасность