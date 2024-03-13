https://ria.ru/20240313/opasnost-1932713533.html
В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность
В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegram-канале о ракетной опасности в Курске и Курском районе и призвал жителей укрыться в безопасном... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:25
2024-03-13T13:25
2024-03-13T13:28
специальная военная операция на украине
курский район
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роман старовойт
курская область
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegram-канале о ракетной опасности в Курске и Курском районе и призвал жителей укрыться в безопасном месте.Ранее губернатор Роман Старовойт сообщал о ракетной опасности в приграничном Глушковском районе Курской области."Курск и Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курский район, курск, роман старовойт, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курский район, Курск, Роман Старовойт, Курская область, Безопасность
В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность
Старовойт: в Курске и Курском районе объявили ракетную опасность