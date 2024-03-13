https://ria.ru/20240313/opasnost-1932637123.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 13.03.2024

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:08

2024-03-13T07:08

2024-03-13T07:08

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

липецкий район

липецк

игорь артамонов

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Артамонов в 6.09 мск объявил ракетную опасность в регионе. Позднее он добавил, что все еще поступают сообщения о возможных прилетах беспилотников в районе самого Липецка и Липецкого района."Отбой воздушной опасности. Сейчас будет дан сигнал с помощью систем оповещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

липецкий район

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