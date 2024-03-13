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В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
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01:23 13.03.2024 (обновлено: 01:30 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/opasnost-1932620407.html
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T01:23
2024-03-13T01:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
старооскольский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона."Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении ведомства.Накануне ВСУ усилили атаки на Белгородскую область. По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над регионом восемь беспилотников противника, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, при обстреле Шебекино ранения получили три человека, еще двое пострадали при атаке на Белгородский район.
https://ria.ru/20240312/minoborony-1932597201.html
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белгородская область
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белгородская область, старооскольский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Старооскольский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС: в двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА НовостиЖелезобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
© РИА Новости
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона.
"Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении ведомства.
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Накануне ВСУ усилили атаки на Белгородскую область. По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над регионом восемь беспилотников противника, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, при обстреле Шебекино ранения получили три человека, еще двое пострадали при атаке на Белгородский район.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили желтый уровень террористической опасности. Протяженность украинской границы с регионом — 350 километров.

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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьСтарооскольский городской округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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