https://ria.ru/20240313/opasnost-1932620407.html

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.03.2024

В двух городских округах Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T01:23

2024-03-13T01:23

2024-03-13T01:30

специальная военная операция на украине

белгородская область

старооскольский городской округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921319210_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_581a01fd001188f2da01316ddc7cbfda.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, сообщили в Telegram-канале МЧС региона."Губкинский городской округ, Старооскольский городской округ. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении ведомства.Накануне ВСУ усилили атаки на Белгородскую область. По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили над регионом восемь беспилотников противника, а также перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, при обстреле Шебекино ранения получили три человека, еще двое пострадали при атаке на Белгородский район.

https://ria.ru/20240312/minoborony-1932597201.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгородская область

старооскольский городской округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, старооскольский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия