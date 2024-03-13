https://ria.ru/20240313/ofitser-1932771906.html
"Две-три недели". Офицер ВСУ сделал громкое заявление о границах Украины
"Две-три недели". Офицер ВСУ сделал громкое заявление о границах Украины - РИА Новости, 13.03.2024
"Две-три недели". Офицер ВСУ сделал громкое заявление о границах Украины
Деморализованные Вооруженные силы Украины при существующем подходе будут "ползти" до границ 1991 года десятилетиями, считает майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:43
2024-03-13T16:43
2024-03-13T19:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Деморализованные Вооруженные силы Украины при существующем подходе будут "ползти" до границ 1991 года десятилетиями, считает майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей".Офицер раскритиковал руководство Украины за призыв дойти до границ 1991 года и обещания сделать это за "две-три недели", отметив, что у ВСУ нет мотивированных солдат для этого."Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги. Давайте говорить откровенно — у нас деморализация личного состава за счет качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу "две-три недели", "два-три месяца", "два-три года" и так далее", — заявил Лапин.Офицер призвал обратить внимание на отсутствие очередей в военкоматы на Украине, а также на низкую мотивацию уже призванных солдат. Если такое положение в армии продолжится, отметил Лапин, Украине придется воевать десятки лет."Еще наши внуки повоюют", — предупредил он.В среду главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на восточном фронте для Украины остается сложной из-за наступательных действий российских войск в районе населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино.В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932754513.html
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932760154.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
"Две-три недели". Офицер ВСУ сделал громкое заявление о границах Украины
Экс-майор ВСУ: Украина не вернется к зонам 1991 года из-за утраты боевого духа
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Деморализованные Вооруженные силы Украины при существующем подходе будут "ползти" до границ 1991 года десятилетиями, считает майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей".
Офицер раскритиковал руководство Украины за призыв дойти до границ 1991 года и обещания сделать это за "две-три недели", отметив, что у ВСУ нет мотивированных солдат для этого.
"У нас проблема": на Украине сделали шокирующее заявление о территориях
"Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги. Давайте говорить откровенно — у нас деморализация личного состава за счет качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу "две-три недели", "два-три месяца", "два-три года" и так далее", — заявил Лапин.
Офицер призвал обратить внимание на отсутствие очередей в военкоматы на Украине, а также на низкую мотивацию уже призванных солдат. Если такое положение в армии продолжится, отметил Лапин, Украине придется воевать десятки лет.
«
"Еще наши внуки повоюют", — предупредил он.
В среду главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
признал, что обстановка на восточном фронте для Украины остается сложной из-за наступательных действий российских войск в районе населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино
.
В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.
"Мощный прорыв". Украина оказалась на пороге перелома, пишут СМИ