https://ria.ru/20240313/ofitser-1932771906.html

"Две-три недели". Офицер ВСУ сделал громкое заявление о границах Украины

"Две-три недели". Офицер ВСУ сделал громкое заявление о границах Украины - РИА Новости, 13.03.2024

"Две-три недели". Офицер ВСУ сделал громкое заявление о границах Украины

Деморализованные Вооруженные силы Украины при существующем подходе будут "ползти" до границ 1991 года десятилетиями, считает майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:43

2024-03-13T16:43

2024-03-13T19:15

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Деморализованные Вооруженные силы Украины при существующем подходе будут "ползти" до границ 1991 года десятилетиями, считает майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей".Офицер раскритиковал руководство Украины за призыв дойти до границ 1991 года и обещания сделать это за "две-три недели", отметив, что у ВСУ нет мотивированных солдат для этого."Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, и тех, кто имеет деньги. Давайте говорить откровенно — у нас деморализация личного состава за счет качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу "две-три недели", "два-три месяца", "два-три года" и так далее", — заявил Лапин.Офицер призвал обратить внимание на отсутствие очередей в военкоматы на Украине, а также на низкую мотивацию уже призванных солдат. Если такое положение в армии продолжится, отметил Лапин, Украине придется воевать десятки лет."Еще наши внуки повоюют", — предупредил он.В среду главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка на восточном фронте для Украины остается сложной из-за наступательных действий российских войск в районе населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино.В начале февраля Сырский заявлял, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932754513.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, александр сырский