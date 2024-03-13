https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html
МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными - РИА Новости, 13.03.2024
МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
Заявления руководства Армении об ОДКБ оскорбительны и ультимативны, но Россия не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать союзы, заявила... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:27
2024-03-13T16:27
2024-03-13T18:39
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заявления руководства Армении об ОДКБ оскорбительны и ультимативны, но Россия не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать союзы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить под сомнение суверенное право любого государства определять внешнеполитический курс, включая степень участия в работе международных или региональных структур, исходя из национальных интересов и обязательств. Это в полной мере относится и к ОДКБ", — сказала она.При этом Россию настораживает контрпродуктивная, ультимативная и порой оскорбительная риторика Армении по отношению к этой организации, которую власти страны насаждают своим гражданам, подчеркнула дипломат.В Москве, отметила Захарова, не понимают стремление Еревана обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вовне, когда для этого есть все механизмы, форматы и каналы взаимодействия."От предметного экспертного диалога <...> в Ереване предпочитают буквально устраняться. В самой организации к такой работе открыты, готовы", — добавила представитель ведомства.Она отметила, что продолжение нынешнего курса Армении может в итоге нанести ущерб союзническим отношениям с Россией, создать риски для суверенитета республики, окончательно разрушить механизмы обеспечения безопасности страны и повлиять на ее социально-экономическое развитие.Ереван не раз обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики нет никаких ожиданий от Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Комментируя эти претензии, Захарова заявила, что Россия категорически не приемлет упреки в "невыполнении" ОДКБ мандата и обязательств по отношению к Армении.В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение развернуть в Армении мониторинговую миссию, но власти страны отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС. Как подчеркнули в МИД, Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами.
https://ria.ru/20240313/armeniya-1932784919.html
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в мире, россия, армения, одкб, никол пашинян, мария захарова, армен григорян, ереван, москва, евросоюз
В мире, Россия, Армения, ОДКБ, Никол Пашинян, Мария Захарова, Армен Григорян, Ереван, Москва, Евросоюз
МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
МИД: РФ настораживает оскорбительная риторика заявления Еревана об ОДКБ
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заявления руководства Армении об ОДКБ оскорбительны и ультимативны, но Россия не ставит под сомнение суверенное право каждой страны выбирать союзы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика может выйти из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
Кроме того, в середине февраля он сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах".
Спустя неделю политик уточнил, что Ереван может заморозить участие в ОДКБ де-юре, что будет означать, например, отсутствие постпреда Армении в организации.
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"Мы никогда не ставили, не ставим и не будем ставить под сомнение суверенное право любого государства определять внешнеполитический курс, включая степень участия в работе международных или региональных структур, исходя из национальных интересов и обязательств. Это в полной мере относится и к ОДКБ", — сказала она.
При этом Россию настораживает контрпродуктивная, ультимативная и порой оскорбительная риторика Армении по отношению к этой организации, которую власти страны насаждают своим гражданам, подчеркнула дипломат.
В Москве, отметила Захарова, не понимают стремление Еревана обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вовне, когда для этого есть все механизмы, форматы и каналы взаимодействия.
"От предметного экспертного диалога <...> в Ереване предпочитают буквально устраняться. В самой организации к такой работе открыты, готовы", — добавила представитель ведомства.
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Она отметила, что продолжение нынешнего курса Армении может в итоге нанести ущерб союзническим отношениям с Россией, создать риски для суверенитета республики, окончательно разрушить механизмы обеспечения безопасности страны и повлиять на ее социально-экономическое развитие.
Ереван не раз обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
заявил, что у республики нет никаких ожиданий от Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
Комментируя эти претензии, Захарова заявила, что Россия категорически не приемлет упреки в "невыполнении" ОДКБ мандата и обязательств по отношению к Армении.
В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение развернуть в Армении мониторинговую миссию, но власти страны отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС
.
Как подчеркнули в МИД, Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами.
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