МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными

В среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика может выйти из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.

Кроме того, в середине февраля он сообщил о приостановке членства Армении в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах".

Спустя неделю политик уточнил, что Ереван может заморозить участие в ОДКБ де-юре, что будет означать, например, отсутствие постпреда Армении в организации.