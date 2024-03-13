https://ria.ru/20240313/odkb-1932700445.html
В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ
В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ - РИА Новости, 13.03.2024
В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ
Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:40
2024-03-13T12:40
2024-03-13T12:41
армения
россия
никол пашинян
дмитрий песков
одкб
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. "Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр", - ответил Песков журналистам.Вопрос о том, как ОДКБ относится к таким заявлениям Пашиняна, Песков перенаправил в ОДКБ и уточнил, что Кремль не может говорить от лица организации. "Конечно, в рамках ОДКБ предстоит определенная работа", - заключил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб, политика
Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ, Политика
В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ
Песков: нужны контакты для прояснения ситуации по членству Армении в ОДКБ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном
вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
"Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр", - ответил Песков журналистам.
Вопрос о том, как ОДКБ относится к таким заявлениям Пашиняна, Песков перенаправил в ОДКБ и уточнил, что Кремль не может говорить от лица организации. "Конечно, в рамках ОДКБ предстоит определенная работа", - заключил пресс-секретарь главы государства.
Право на катастрофу: Россия должна Армении