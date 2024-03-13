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В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ - РИА Новости, 13.03.2024
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12:40 13.03.2024 (обновлено: 12:41 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/odkb-1932700445.html
В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ
В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ - РИА Новости, 13.03.2024
В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ
Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:40
2024-03-13T12:41
армения
россия
никол пашинян
дмитрий песков
одкб
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. "Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр", - ответил Песков журналистам.Вопрос о том, как ОДКБ относится к таким заявлениям Пашиняна, Песков перенаправил в ОДКБ и уточнил, что Кремль не может говорить от лица организации. "Конечно, в рамках ОДКБ предстоит определенная работа", - заключил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб, политика
Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, ОДКБ, Политика
В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ

Песков: нужны контакты для прояснения ситуации по членству Армении в ОДКБ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.
"Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр", - ответил Песков журналистам.
Вопрос о том, как ОДКБ относится к таким заявлениям Пашиняна, Песков перенаправил в ОДКБ и уточнил, что Кремль не может говорить от лица организации. "Конечно, в рамках ОДКБ предстоит определенная работа", - заключил пресс-секретарь главы государства.
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