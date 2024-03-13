https://ria.ru/20240313/odkb-1932700445.html

В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ

В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ - РИА Новости, 13.03.2024

В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ

Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:40

2024-03-13T12:40

2024-03-13T12:41

армения

россия

никол пашинян

дмитрий песков

одкб

политика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения ситуации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. "Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр", - ответил Песков журналистам.Вопрос о том, как ОДКБ относится к таким заявлениям Пашиняна, Песков перенаправил в ОДКБ и уточнил, что Кремль не может говорить от лица организации. "Конечно, в рамках ОДКБ предстоит определенная работа", - заключил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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Кирилл Волков

армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, одкб, политика