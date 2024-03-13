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Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли

Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли - РИА Новости, 13.03.2024

Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли

Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:36

2024-03-13T06:36

2024-03-13T06:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ранее ведомство сообщало об обстреле Грайворонского городского округа, , п. Горьковский."РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, с. Мокрая Орловка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

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белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины