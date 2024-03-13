https://ria.ru/20240313/obstrely-1932635876.html
Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли
Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли - РИА Новости, 13.03.2024
Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли
Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:36
2024-03-13T06:36
2024-03-13T06:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926229121_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_695de306bc921a5954b4838a508a4faa.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ранее ведомство сообщало об обстреле Грайворонского городского округа, , п. Горьковский."РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, с. Мокрая Орловка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240313/peregovory-1932630941.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926229121_57:0:1224:875_1920x0_80_0_0_f8f831d8bbf67dfdc16c16c0f0d1922e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли
МЧС: Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли