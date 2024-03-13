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Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 13.03.2024 (обновлено: 06:40 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/obstrely-1932635876.html
Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли
Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли - РИА Новости, 13.03.2024
Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли
Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:36
2024-03-13T06:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.Ранее ведомство сообщало об обстреле Грайворонского городского округа, , п. Горьковский."РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, с. Мокрая Орловка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли

МЧС: Грайворонский городской округ Белгородской области снова обстреляли

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области снова попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
Ранее ведомство сообщало об обстреле Грайворонского городского округа, , п. Горьковский.
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"РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, с. Мокрая Орловка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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