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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 13.03.2024 (обновлено: 23:41 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/obstrel-1932834572.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 13.03.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T23:40
2024-03-13T23:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону."РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, поселок Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

МЧС: ВСУ обстреляли Грайвороновский округ в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
"РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, поселок Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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