https://ria.ru/20240313/obstrel-1932834572.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 13.03.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T23:40

2024-03-13T23:40

2024-03-13T23:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону."РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, поселок Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия