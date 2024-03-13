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Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайвороне частично нарушено электроснабжение из-за обстрела со стороны ВСУ, предварительно,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T21:57
2024-03-13T21:57
2024-03-13T21:57
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайвороне частично нарушено электроснабжение из-за обстрела со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет. "Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении, также зафиксирован повторный "прилет" в районе администрации округа. В городе частично нарушено электроснабжение", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что аварийные службы работают над устранением неполадок.
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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
Гладков: после обстрела Белгородской области ВСУ нарушено электроснабжение