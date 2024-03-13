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Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области - РИА Новости, 13.03.2024

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайвороне частично нарушено электроснабжение из-за обстрела со стороны ВСУ, предварительно,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T21:57

2024-03-13T21:57

2024-03-13T21:57

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайвороне частично нарушено электроснабжение из-за обстрела со стороны ВСУ, предварительно, пострадавших нет. "Город Грайворон попал под повторный обстрел со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении, также зафиксирован повторный "прилет" в районе администрации округа. В городе частично нарушено электроснабжение", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что аварийные службы работают над устранением неполадок.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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происшествия, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины