https://ria.ru/20240313/obstrel-1932780554.html
При обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод
При обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод - РИА Новости, 13.03.2024
При обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод
Подземный газопровод получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:05
2024-03-13T17:05
2024-03-13T17:05
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Подземный газопровод получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района повреждён подземный газопровод в посёлке шахты № 12", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в среду сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод
Кулемзин: при обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод