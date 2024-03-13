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При обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/obstrel-1932780554.html
При обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод
При обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод - РИА Новости, 13.03.2024
При обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод
Подземный газопровод получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:05
2024-03-13T17:05
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Подземный газопровод получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района повреждён подземный газопровод в посёлке шахты № 12", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в среду сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод

Кулемзин: при обстреле Донецка получил повреждения подземный газопровод

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Подземный газопровод получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка, сообщил в среду мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района повреждён подземный газопровод в посёлке шахты № 12", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в среду сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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