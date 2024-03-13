https://ria.ru/20240313/obstrel-1932775880.html

Белгородское село Безымено 20 раз обстреляли из танка

Белгородское село Безымено 20 раз обстреляли из танка - РИА Новости, 13.03.2024

Белгородское село Безымено 20 раз обстреляли из танка

Село Безымено в Грайворонском городском округе, которое накануне атаковали ВСУ, 20 раз обстреляли из танка, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:54

2024-03-13T16:54

2024-03-13T16:54

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Село Безымено в Грайворонском городском округе, которое накануне атаковали ВСУ, 20 раз обстреляли из танка, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе по селу Безымено выпущено 20 танковых снарядов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под обстрел попало село Козинка – установлено 25 прилетов. Никто не пострадал. Есть разрушения в двух частных домах... Также в Козинке беспилотником атакован автомобиль. Пострадавших нет. В городе Грайворон зафиксировано 22 прилета. Никто не пострадал", - написал Гладков. По информации губернатора, в 27 частных домовладениях выявлены различные разрушения. Повреждены здание районного суда, 18 автомобилей, экскаватор, автобус и линия электропередачи. Село Безымено находится примерно в километре от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам. Минобороны сообщало накануне, что подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ были сорваны попытки киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. По данным МО, общие потери Украины составили 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера, а нарушения госграницы допущено не было.

https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932766207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины