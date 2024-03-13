https://ria.ru/20240313/obstrel-1932775880.html
Белгородское село Безымено 20 раз обстреляли из танка
Белгородское село Безымено 20 раз обстреляли из танка - РИА Новости, 13.03.2024
Белгородское село Безымено 20 раз обстреляли из танка
Село Безымено в Грайворонском городском округе, которое накануне атаковали ВСУ, 20 раз обстреляли из танка, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:54
2024-03-13T16:54
2024-03-13T16:54
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Село Безымено в Грайворонском городском округе, которое накануне атаковали ВСУ, 20 раз обстреляли из танка, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Грайворонском городском округе по селу Безымено выпущено 20 танковых снарядов. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Под обстрел попало село Козинка – установлено 25 прилетов. Никто не пострадал. Есть разрушения в двух частных домах... Также в Козинке беспилотником атакован автомобиль. Пострадавших нет. В городе Грайворон зафиксировано 22 прилета. Никто не пострадал", - написал Гладков. По информации губернатора, в 27 частных домовладениях выявлены различные разрушения. Повреждены здание районного суда, 18 автомобилей, экскаватор, автобус и линия электропередачи. Село Безымено находится примерно в километре от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам. Минобороны сообщало накануне, что подразделениями ВС РФ совместно с пограничной службой ФСБ были сорваны попытки киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях. По данным МО, общие потери Украины составили 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера, а нарушения госграницы допущено не было.
https://ria.ru/20240313/bespilotniki-1932766207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородское село Безымено 20 раз обстреляли из танка
Гладков: атакованное во вторник ВСУ село Безымено 20 раз обстреляли из танка