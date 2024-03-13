https://ria.ru/20240313/obstrel-1932774494.html

ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 20 снарядов из "Града"

ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 20 снарядов из "Града" - РИА Новости, 13.03.2024

ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 20 снарядов из "Града"

По городу Шебекино в Белгородской области за прошедшие сутки было выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из "Града", пятеро пострадали, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:50

2024-03-13T16:50

2024-03-13T16:50

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. По городу Шебекино в Белгородской области за прошедшие сутки было выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из "Града", пятеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор опубликовал в своем Telegram-канале информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пятеро пострадавших", — написал Гладков. По его словам, уже в среду в скорую самостоятельно обратился мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой. Бригада медиков доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще двое мужчин - один с осколочными ранениями брюшной полости и второй с контузией и ссадинами - находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. "Женщина с осколочными ранениями лица и контузией самостоятельно обратилась в ЦРБ, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. Ещё одной пострадавшей, женщине с осколочным ранением лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", — проинформировал Гладков. В результате обстрелов, по его словам, есть различные разрушения в 42 частных домовладениях, в 10 многоквартирных домах, на пяти промышленных предприятиях, повреждены два инфраструктурных объекта и 19 единиц автотранспорта.

https://ria.ru/20240222/postavki-1928760224.html

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происшествия, белгород, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины