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ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 20 снарядов из "Града" - РИА Новости, 13.03.2024
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16:50 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/obstrel-1932774494.html
ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 20 снарядов из "Града"
ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 20 снарядов из "Града" - РИА Новости, 13.03.2024
ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 20 снарядов из "Града"
По городу Шебекино в Белгородской области за прошедшие сутки было выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из "Града", пятеро пострадали, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:50
2024-03-13T16:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. По городу Шебекино в Белгородской области за прошедшие сутки было выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из "Града", пятеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор опубликовал в своем Telegram-канале информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пятеро пострадавших", — написал Гладков. По его словам, уже в среду в скорую самостоятельно обратился мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой. Бригада медиков доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще двое мужчин - один с осколочными ранениями брюшной полости и второй с контузией и ссадинами - находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. "Женщина с осколочными ранениями лица и контузией самостоятельно обратилась в ЦРБ, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. Ещё одной пострадавшей, женщине с осколочным ранением лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", — проинформировал Гладков. В результате обстрелов, по его словам, есть различные разрушения в 42 частных домовладениях, в 10 многоквартирных домах, на пяти промышленных предприятиях, повреждены два инфраструктурных объекта и 19 единиц автотранспорта.
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происшествия, белгород, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 20 снарядов из "Града"

Гладков: ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 20 снарядов из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. По городу Шебекино в Белгородской области за прошедшие сутки было выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из "Града", пятеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор опубликовал в своем Telegram-канале информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 78 артиллерийских снарядов и 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пятеро пострадавших", — написал Гладков.
По его словам, уже в среду в скорую самостоятельно обратился мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой. Бригада медиков доставила пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще двое мужчин - один с осколочными ранениями брюшной полости и второй с контузией и ссадинами - находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов.
"Женщина с осколочными ранениями лица и контузией самостоятельно обратилась в ЦРБ, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь. Ещё одной пострадавшей, женщине с осколочным ранением лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", — проинформировал Гладков.
В результате обстрелов, по его словам, есть различные разрушения в 42 частных домовладениях, в 10 многоквартирных домах, на пяти промышленных предприятиях, повреждены два инфраструктурных объекта и 19 единиц автотранспорта.
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