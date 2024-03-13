"Просто глупо": в бундестаге высказались об отказе Украины от переговоров
Депутат бундестага Вагенкнехт поддержала позицию папы римского по Украине
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украина ведет себя неразумно, отказываясь от переговоров с Россией, заявила депутат бундестага и глава партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" в интервью Welt-TV, комментируя критику в адрес папы Франциска за его недавний призыв к миру.
"Понтифик вовсе не требовал от Украины капитуляции. Он предельно ясно выразился: переговоры не означают капитуляцию, речь идет о том, чтобы прекратить гибель людей", — сказала она.
Депутат также отметила, что папа римский – не единственный, кто призывает к миру и готов предпринимать активные действия в этом направлении.
"Многие страны даже готовы поспособствовать этому. Например, Турция недавно снова вызвалась предоставить площадку для переговоров, а Зеленский продолжает отказываться. Это просто неразумно. Когда положение на фронте складывается не в пользу Украины, существуют серьезные основания хотя бы попытаться договориться, вместо того, чтобы сопротивляться очевидному поражению", — считает Вагенкнехт.
Ранее понтифик заявил, что Украина должна отыскать в себе храбрость и "поднять белый флаг" в знак готовности к мирным переговорам. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Слова понтифика подвергли критике Владимир Зеленский, главы МИД Украины и ФРГ. Позднее в Ватикане пояснили, что в своих словах папа Франциск не призывал Украину к капитуляции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Президент Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то необходимо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.