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В Кремле рассказали о контактах с Непалом - РИА Новости, 13.03.2024
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12:42 13.03.2024 (обновлено: 12:53 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/nepal-1932700860.html
В Кремле рассказали о контактах с Непалом
В Кремле рассказали о контактах с Непалом - РИА Новости, 13.03.2024
В Кремле рассказали о контактах с Непалом
Власти Непала не запрашивали контактов с Россией на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:42
2024-03-13T12:53
непал
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Власти Непала не запрашивали контактов с Россией на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запрашивали ли власти Непала контактов с РФ на высшем уровне по вопросу якобы участия граждан этой страны в украинском конфликте.Он также отметил, что тема взаимодействия с министерством иностранных дел Непала относится к сфере МИД РФ."Вы же говорите про министра иностранных дел Непала, это никак не тема администрации (президента РФ – ред.). Все-таки тема министерства иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания министра иностранных дел Непала на соответствующую тему.
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931656676.html
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непал, россия, в мире, дмитрий песков
Непал, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о контактах с Непалом

Песков: власти Непала не запрашивали контактов с Россией на высшем уровне

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Власти Непала не запрашивали контактов с Россией на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запрашивали ли власти Непала контактов с РФ на высшем уровне по вопросу якобы участия граждан этой страны в украинском конфликте.
Он также отметил, что тема взаимодействия с министерством иностранных дел Непала относится к сфере МИД РФ.
"Вы же говорите про министра иностранных дел Непала, это никак не тема администрации (президента РФ – ред.). Все-таки тема министерства иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания министра иностранных дел Непала на соответствующую тему.
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