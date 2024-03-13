https://ria.ru/20240313/nepal-1932700860.html

В Кремле рассказали о контактах с Непалом

В Кремле рассказали о контактах с Непалом - РИА Новости, 13.03.2024

В Кремле рассказали о контактах с Непалом

Власти Непала не запрашивали контактов с Россией на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:42

2024-03-13T12:42

2024-03-13T12:53

непал

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Власти Непала не запрашивали контактов с Россией на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запрашивали ли власти Непала контактов с РФ на высшем уровне по вопросу якобы участия граждан этой страны в украинском конфликте.Он также отметил, что тема взаимодействия с министерством иностранных дел Непала относится к сфере МИД РФ."Вы же говорите про министра иностранных дел Непала, это никак не тема администрации (президента РФ – ред.). Все-таки тема министерства иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания министра иностранных дел Непала на соответствующую тему.

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931656676.html

непал

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

непал, россия, в мире, дмитрий песков