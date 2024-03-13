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Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу

Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу - РИА Новости, 13.03.2024

Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу

Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале губернатор области Павел Малков. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:23

2024-03-13T08:23

2024-03-13T08:27

специальная военная операция на украине

происшествия

рязанская область

павел малков

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале губернатор области Павел Малков.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе по Рязани сообщили РИА Новости, что на городском нефтезаводе горит установка, работают пожарные."Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы", - говорится в сообщении главы региона.

рязанская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, павел малков