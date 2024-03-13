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Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу
Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу - РИА Новости, 13.03.2024
Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу
Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале губернатор области Павел Малков. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:23
2024-03-13T08:23
2024-03-13T08:27
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
павел малков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Рязанский нефтезавод подвергся атаке беспилотника, предварительно, есть пострадавшие, сообщил в Telegram-канале губернатор области Павел Малков.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе по Рязани сообщили РИА Новости, что на городском нефтезаводе горит установка, работают пожарные."Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие. Нахожусь на месте происшествия, работают все оперативные службы", - говорится в сообщении главы региона.
рязанская область
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происшествия, рязанская область, павел малков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
Рязанский губернатор сообщил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу
Губернатор Малков заявил о пострадавших после удара БПЛА по нефтезаводу в Рязани