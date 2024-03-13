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В России создали метод производства композитов для подшипников без смазки
В России создали метод производства композитов для подшипников без смазки - РИА Новости, 13.03.2024
В России создали метод производства композитов для подшипников без смазки
Российские ученые разработали метод создания композитных материалов, которые, например, подойдут для производства подшипников без смазки, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:32
2024-03-13T10:32
2024-03-13T12:19
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские ученые разработали метод создания композитных материалов, которые, например, подойдут для производства подшипников без смазки, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ).В различных композитных (состоящих из нескольких компонентов) материалах все чаще используют сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Его называют "полимером будущего" за уникальные механические и функциональные свойства: биосовместимость, низкий коэффициент сухого трения, высокую износостойкость и химическую инертность.Благодаря такому набору свойств этот полимер применяется в медицине для производства имплантатов и вкладышей эндопротезов, в промышленности - для создания подшипников скольжения, облицовки металлургических ковшей, а также во многих других областях. Кроме того, композиты на основе такого полимера позволяют отказаться от смазочных материалов, загрязняющих окружающую среду.Ученые из столичных Сеченовского университета и НИТУ "МИСИС" в рамках исследования, поддержанного грантом РНФ, добились более качественного сцепления между слоями полимерных и металлических материалов, обработав первые кислотами и "пришив" к ним молекулы целлюлозы. Такой подход, по мнению исследователей, позволит создавать композитные материалы для различных изделий: от эндопротезов до элементов подвижных металлических конструкций, например автомобильных подшипников.
https://ria.ru/20240228/putin-1930048022.html
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наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, мисис, российский научный фонд, первый мгму имени сеченова
Наука, Наука, Россия, Университетская наука, Навигатор абитуриента, МИСиС, Российский научный фонд, Первый МГМУ имени Сеченова
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Российские ученые разработали метод создания композитных материалов, которые, например, подойдут для производства подшипников без смазки, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде
(РНФ).
В различных композитных (состоящих из нескольких компонентов) материалах все чаще используют сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Его называют "полимером будущего" за уникальные механические и функциональные свойства: биосовместимость, низкий коэффициент сухого трения, высокую износостойкость и химическую инертность.
Благодаря такому набору свойств этот полимер применяется в медицине для производства имплантатов и вкладышей эндопротезов, в промышленности - для создания подшипников скольжения, облицовки металлургических ковшей, а также во многих других областях. Кроме того, композиты на основе такого полимера позволяют отказаться от смазочных материалов, загрязняющих окружающую среду.
Ученые из столичных Сеченовского университета и НИТУ "МИСИС" в рамках исследования, поддержанного грантом РНФ, добились более качественного сцепления между слоями полимерных и металлических материалов, обработав первые кислотами и "пришив" к ним молекулы целлюлозы. Такой подход, по мнению исследователей, позволит создавать композитные материалы для различных изделий: от эндопротезов до элементов подвижных металлических конструкций, например автомобильных подшипников.
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